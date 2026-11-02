وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ثبت‌جهانی مسجد سنگی ترک، تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی در خونج و تبدیل این محوطه به پایگاه میراثی و موزه شهرستان را از برنامه‌های مورد پیگیری این وزارتخانه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحی‌امیری، در جریان سفر به شهرستان‌های میانه و ترکمانچای و بازدید از مسجد ایلخانی ترک میانه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این منطقه، بر ضرورت حفاظت از آثار ارزشمند، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی برای رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم تاکید کرد.

مسجد سنگی ترک؛ ظرفیت قرارگیری در فهرست نامزد‌های ثبت‌جهانی

صالحی‌امیری در بازدید از مسجد تاریخی سنگی ترک، این بنا را مجموعه‌ای ارزشمند از هنر، معماری و تاریخ ایران دانست و گفت: مجموعه اقداماتی که در این سازه انجام شده، بسیار جذاب و چشمگیر است و این مسجد مجموعه‌ای از ویژگی‌های ارزشمند معماری و تاریخی را در خود جای داده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با قدردانی از بانیان، معتمدان محلی، اعضای شورای شهر، روحانیت و تمامی افرادی که برای حفاظت از مسجد تلاش می‌کنند، افزود: مسجد در باور ما جایگاهی مقدس دارد و همین پیوند اعتقادی، اهمیت ویژه‌ای به حفاظت از این بنا می‌بخشد. مساجد در طول بیش از هزار و ۴۰۰ سال در حفظ هویت فرهنگی جامعه نقش داشته‌اند و معرفی شایسته مسجد سنگی ترک می‌تواند زمینه شناخت بیشتر این میراث در ایران و جهان اسلام و جذب گردشگران را فراهم کند.

او همچنین از برگزاری جلسه‌ای با هماهنگی مدیران استانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی و فرماندار برای بررسی مسائل و مشکلات سه حوزه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میانه و ترکمن‌چای خبر داد و تصریح کرد: پس از قرار گرفتن مسجد در مسیر معرفی جهانی، باید زمینه برگزاری آیین شکرانه و معرفی این اثر به مردم ایران و جهان نیز فراهم شود. وزارت میراث‌فرهنگی در مسیر حفاظت و معرفی این میراث ارزشمند در کنار مردم منطقه خواهد بود.

خونج؛ تداوم کاوش‌ها تا شناسایی لایه‌های تمدنی و ایجاد پایگاه میراثی

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های باستان‌شناختی منطقه خونج، بر ضرورت انجام کاوش‌ها و مطالعات علمی جدی در این محوطه تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری برای تداوم کاوش‌ها، شناسایی لایه‌های تمدنی و روشن شدن ابعاد شهر تاریخی در بازدید از این شهر سوخته تاریخی هدف‌گذاری شد تا در ادامه، زمینه حفاظت اصولی از محوطه و تبدیل آن به پایگاه میراثی و موزه شهرستان فراهم شود.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت پیوند میان میراث‌فرهنگی و زندگی روزمره مردم خاطرنشان کرد: میراث‌فرهنگی باید در زندگی مردم جریان داشته باشد و حفاظت از آثار تاریخی باید با شناخت علمی، معرفی ظرفیت‌ها و فراهم کردن امکان بهره‌مندی جامعه از این سرمایه‌ها همراه شود. او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی میانه و ترکمانچای، این منطقه را واجد قابلیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری دانست.

حفاظت از پل تاریخی شهرچای و توسعه زیرساخت‌های گردشگری میانه و ترکمانچای

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت پل تاریخی شهرچای و پیشینه معماری آن در دوره‌های مختلف تاریخی، بر ضرورت صیانت و حفاظت از این سازه تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌های میانه و ترکمانچای را از محور‌های مورد توجه وزارتخانه است. ظرفیت‌های این دو شهرستان در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز دستاورد‌های قابل‌توجهی باشد، مشروط بر اینکه این ظرفیت‌ها به‌درستی شناسایی و برای توسعه آنها برنامه‌ریزی شود.

صالحی‌امیری با اشاره به جاذبه‌های طبیعی منطقه، از جمله کوه‌های رنگی و ظرفیت‌های کشاورزی و رویدادی، بیان کرد: این دو شهرستان قابلیت تبدیل شدن به قطب برگزاری رویداد‌های فرهنگی و گردشگری را دارند. در این مسیر، همکاری استانداری، نمایندگان مجلس، مدیران وزارتخانه و استان و بخش خصوصی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.

او با اشاره به آغاز عملیات اجرایی یک هتل استاندارد در جریان این سفر افزود: توسعه اقامتگاه‌های مناسب، گسترش صنایع‌دستی و معرفی محصولات و ظرفیت‌های بومی به بازار‌های داخلی و بین‌المللی باید در کنار حفاظت از آثار تاریخی دنبال شود.

هدف آن است که گردشگری به رونق اقتصادی کمک کند و مردم شهرستان‌ها سهم ملموسی از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی محل زندگی خود داشته باشند.

پیگیری مطالبات شهرستان‌ها و ارتقای ساختار اداری میراث‌فرهنگی

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم میانه و ترکمانچای، تاکید کرد که جمع‌بندی مسائل مطرح‌شده در سفر باید به تصمیم‌هایی منتهی شود که در راستای منافع مردم و توسعه شهرستان‌ها باشد.

او همچنین از برنامه وزارت میراث‌فرهنگی برای ارتقای ساختار اداری نمایندگی‌های این وزارتخانه در سطح کشور خبر داد و گفت: تبدیل ۷۸ نمایندگی میراث‌فرهنگی به اداره در دستور کار قرار دارد و این موضوع در حال پیگیری از مسیر‌های اداری مربوط و امور استخدامی است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه نتایج سفر باید در تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی نمایان شود، خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد از حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری و رونق صنایع‌دستی حمایت کند. تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و پیگیری مستمر مسائل شهرستان‌هاست