مشارکت در نهمین طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گامی مسئولانه برای توسعه متوازن، رفع محرومیت هاو شکوفایی اقتصادی استان اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: طرح سرشماری امسال با دوره‌های گذشته متفاوت و به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شودیعنی بخش عمده اطلاعات از پایگاه‌های اداری دستگاه‌های اجرایی دریافت و بخشی دیگر از طریق مشارکت اینترنتی مردم و مراجعه‌های میدانی برای رفع نواقص اطلاعاتی و تکمیل پوشش آماری جمع‌آوری می‌شود.

رامین میرزایی با اشاره به آغاز ارسال پیامک به برخی خانوار‌ها از دوم آبان‌ماه افزود: در این پیامک از مردم خواسته شده است برای مشارکت در سرشماری و تکمیل اطلاعات خود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: پیامک‌های ارسالی بدون هرگونه پیوند یا نشانی الکترونیکی هستند و شهروندان باید وارد سامانه ثبت دولت من شوند و با انتخاب گزینه سرشماری به سؤالات پاسخ دهند. در پایان نیز یک کد آماری برای افراد صادر می‌شود که نشان‌دهنده تکمیل پرسش‌نامه اینترنتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ادامه داد: مراجعه حضوری فقط برای حدود ۷۵ هزار خانوار در این استان (معادل پنج درصد از حدود یک میلیون و ۸۰۰ خانوار استان اصفهان) به منظور راستی آزمایی است.

میرزایی افزود: اصل محرمانگی اطلاعات خانوار‌ها رعایت می‌شوند و این اطلاعات برای توسعه، برنامه ریزی و تخصیص بودجه استفاده می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز گفت: در اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در این استان، بیش از ۲۰۰ مأمور آمارگیر خانم و آقا در قالب تیم‌های عملیاتی و آموزش دیده به در منازل خانوار‌های که به صورت هدفمند نمونه گیری شده مراجعه می‌کنند.

منصور شیشه فروش افزود: آمارگیران علاوه بر داشتن کاور با درج برند مرکز آمار ایران، کارت شناسایی عکس دار با کد مجزا و تصویر تمام نگار (هولوگرام) دارند.

وی اضافه کرد: آمار دقیق و به‌روز جمعیتی، مبنای شناخت واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، پیش‌بینی نیاز‌های آینده و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در زمینه تأمین زیرساخت‌ها و توزیع خدمات عمومی و برنامه‌ریزی صحیح در حوزه‌هایی همچون آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات شهری و روستایی، مستلزم دسترسی به اطلاعات معتبر و شناخت دقیق ویژگی‌های جمعیتی است.

اجرای نهمین طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن با هدف به‌روزرسانی اطلاعات جمعیتی و فراهم‌کردن زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.