رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری سارق نقاب دار و کشف ۵۰ گرم طلای سرقتی و تحویل به ماباخته توسط کارآگاهان پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری سارق نقاب دار و کشف ۵۰ گرم طلای سرقتی و تحویل به ماباخته توسط کارآگاهان پلیس خبر داد.

سرهنگ خورشاد اعلام کرد: در پی اعلام شکایت شهروندی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت در منزل، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود گفت: همسرم در منزل خواب بود فردی با سر و صورت بسته وارد منزل شد و با بستن دست و دهان او، ۵۰ گرم طلا به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد ریال را به سرقت برد.

سرهنگ خورشاد تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، تیم ویژه‌ای از کارآگاهان بلافاصله به محل وقوع سرقت اعزام شدند.

وی ادامه داد: در بازبینی فیلم‌ها، تصویر سارق نقاب‌دار که سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت بود، به دست آمد، کارآگاهان با به‌کارگیری اقدامات فنی و اطلاعاتی در یک عملیات ضربتی هویت سارق را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران خاطر نشان کرد: با هماهنگی قضایی، متهم در کمتر از ۳ ساعت دستگیر شد و در بازجویی فنی و پلیسی، وقتی با مستندات انکارناپذیر و تصاویر دوربین‌ها مواجه شد، به جرم خود اقرار کرد با راهنمایی وی، اموال مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد.