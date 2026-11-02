مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز کشور گفت: تعمیرات اساسی بزرگ‌ترین خط انتقال گاز کشور در منطقه پنج با موفقیت به پایان رسید؛ این عملیات شامل تعمیرات در ۶۰ نقطه و بازنگری در ایستگاه‌های تقویت فشار بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر منطقه پنج عملیات انتقال گاز کشور گفت: تعمیرات اساسی بزرگ‌ترین خط انتقال گاز کشور در منطقه پنج با موفقیت به پایان رسید؛ این عملیات که با هدف آماده‌سازی شبکه برای فصل سرما انجام می‌شود، شامل تعمیرات در ۶۰ نقطه و بازنگری در ایستگاه‌های تقویت فشار بود.

کرم گودرزی با اشاره به اهمیت این خط انتقال که ۷۵ درصد از گاز مناطق جنوبی کشور را به سراسر کشور منتقل می‌کند، اظهار داشت : این عملیات به‌صورت سالانه و پیش از آغاز فصل سرما انجام می‌شود.

وی افزود : امسال نیز با پایش و شناسایی دقیق، تعمیرات در ۶۰ نقطه مختلف با تلاش شبانه‌روزی مهندسان و کارگران به انجام رسید.

گودرزی همچنین تصریح کرد : علاوه بر تعمیرات خط انتقال، عملیات تعمیرات اساسی (اورهال) ایستگاه‌های تقویت فشار در خط انتقال گاز منطقه پنج نیز با موفقیت به پایان رسیده است.

وی تأکید کرد : این اقدامات در شرایط بسیار خاص و با همت نیرو‌های متخصص انجام شد تا آمادگی کامل شبکه گازرسانی برای ورود به فصل سرد سال تأمین شود.