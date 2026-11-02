به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس شورای هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: مسیر راه پیمایی در بندرعباس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه ۱۳ آبان از میدان حضرت امام خمینی (ره) (پارک شهید دباغیان) به سمت مسجد جامع برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین ایمانی فرد افزود: سخران ویژه این مراسم در بندرعباس سردار حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور رسانه‌ای فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی گفت: مسیر‌ها و ساعت‌های برگزاری راهپیمایی دیگر شهرستان‌ها و بخش‌ها به شرح ذیل است.

**میناب

ساعت ۹ از چهار راه امام به سمت گلزار شهدای دانش آموزی شجره طیبه سخنران

** بندرلنگه

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان ۲۲ بهمن (میدان آموزش و پرورش) به سمت مسجد جامع شهرستان

** بستک

ساعت ۸ از میدان قدس تا مسجد جامع

** بوموسی

بعد از نماز معرب و عشا روز ۱۳ آبان از مسجد جامع تا امام حسن مجتبی (ع)

** سیریک

ساعت ۸ از میدان ناخدا تا مسجد صاحب الزمان

** رودان

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان جمهوری اسلامی تا میدان امام خمینی قدس سره

** حاجی آباد

ساعت ۹ از چهار راه فرهنگ تا حرم مطهر امامزادگان سید محمد و امیرنظام الدین (ع)

** پارسیان

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان شهرداری تا میدان ولیعصر

** بشاگرد

ساعت ۹ در شهر گوهران از بخشداری قدیم به سمت مسجد امام خمینی (ره)

** بندر خمیر

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از کلانتری تا مسجد فاطمه الزهرا (س)

** جزیره هرمز

ساعت ۱۰ از میدان امام خامنه‌ای به سمت مسجد جامع هرمز

** بخش قلعه قاضی

ساعت ۸ از روبروی مدرسه دکتر معین تا بخشداری

** بخش شمیل

ساعت ۸ از جلوی ساختمان کمیته امداد تا مسجد صاحب آلزمان (عج)

** بخش توکهور هشتبندی

ساعت ۹ ازبخشداری توکهور تامسجدجامع هشتبندی

** روستای کنارو

ساعت ۹ از دبستان شهید محمد آبسواران تا گلزار شهدای کنارو

** بخش فارغان

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از جلو بانک کشاورزی تا امامزاده رکن الذین

** بخش احمدی

ساعت ۹ از میدان دفاع مقدس تا دبیرستان دخترانه عفاف

** بخش سندرک

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از درمانگاه سندرک به سمت مسجد نور

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** جغین

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از جلوی بخشداری به سمت تجمعات مردمی جنب سالن ورزشی شهدای بخش

** بخش گافر و پارامون روستای درنگمدو

ساعت ۹ از بوستان غدیر تا گلزار شهداء گمنام

** شهر سردشت

ساعت ۹ صبح از میدان ولایت گلزار شهداء خوشنام سردشت تا مسجد امام حسین شهر سردشت

** روستای بلبل اباد

ساعت ۹ از بوستان غدیر تا حسینیه آزادی

** روستای جگدان

ساعت ۹ از مسجد صاحب زمان تا گلزار شهدای

** روستا نیک دشت

ساعت ۹ از مدرسه ابوریحان بیرونی تا مسجد صاحب الزمان علیه السلام

** بخش بندزرک

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از گلزار شهدای دانش آموز شهر بندزرک تا مسجد جامع

** بخش جناح

ساعت ۹ از چهار راه بهزیستی تا دبستان توحید

** تخت

ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه از مسجد فاطمیه تخت تا گلزار شهدا شهر تخت

** بخش سندرک روستای گرو

ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از سه راهی روستابه سمت مسجد امیر المومنین (ع)

**روستای درجادون

ساعت ۹ از خیابان اصلی روستا به سمت حسینیه روستا

**دهستان درپهن

ساعت ۹ ازمسجد ابوالفضل (ع) به سمت گلزار شهدای درپهن