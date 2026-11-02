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شورای هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی هرمزگان در بیانیهای مسیر راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ را در شهرستانها و بخشهای مختلف هرمزگان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس شورای هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: مسیر راه پیمایی در بندرعباس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه ۱۳ آبان از میدان حضرت امام خمینی (ره) (پارک شهید دباغیان) به سمت مسجد جامع برگزار میشود.
حجت الاسلام و المسلمین ایمانی فرد افزود: سخران ویژه این مراسم در بندرعباس سردار حمیدرضا مقدمفر، مشاور رسانهای فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
وی گفت: مسیرها و ساعتهای برگزاری راهپیمایی دیگر شهرستانها و بخشها به شرح ذیل است.
**میناب
ساعت ۹ از چهار راه امام به سمت گلزار شهدای دانش آموزی شجره طیبه سخنران
** بندرلنگه
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان ۲۲ بهمن (میدان آموزش و پرورش) به سمت مسجد جامع شهرستان
** بستک
ساعت ۸ از میدان قدس تا مسجد جامع
** بوموسی
بعد از نماز معرب و عشا روز ۱۳ آبان از مسجد جامع تا امام حسن مجتبی (ع)
** سیریک
ساعت ۸ از میدان ناخدا تا مسجد صاحب الزمان
** رودان
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان جمهوری اسلامی تا میدان امام خمینی قدس سره
** حاجی آباد
ساعت ۹ از چهار راه فرهنگ تا حرم مطهر امامزادگان سید محمد و امیرنظام الدین (ع)
** پارسیان
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از میدان شهرداری تا میدان ولیعصر
** بشاگرد
ساعت ۹ در شهر گوهران از بخشداری قدیم به سمت مسجد امام خمینی (ره)
** بندر خمیر
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از کلانتری تا مسجد فاطمه الزهرا (س)
** جزیره هرمز
ساعت ۱۰ از میدان امام خامنهای به سمت مسجد جامع هرمز
** بخش قلعه قاضی
ساعت ۸ از روبروی مدرسه دکتر معین تا بخشداری
** بخش شمیل
ساعت ۸ از جلوی ساختمان کمیته امداد تا مسجد صاحب آلزمان (عج)
** بخش توکهور هشتبندی
ساعت ۹ ازبخشداری توکهور تامسجدجامع هشتبندی
** روستای کنارو
ساعت ۹ از دبستان شهید محمد آبسواران تا گلزار شهدای کنارو
** بخش فارغان
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از جلو بانک کشاورزی تا امامزاده رکن الذین
** بخش احمدی
ساعت ۹ از میدان دفاع مقدس تا دبیرستان دخترانه عفاف
** بخش سندرک
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از درمانگاه سندرک به سمت مسجد نور
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** جغین
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از جلوی بخشداری به سمت تجمعات مردمی جنب سالن ورزشی شهدای بخش
** بخش گافر و پارامون روستای درنگمدو
ساعت ۹ از بوستان غدیر تا گلزار شهداء گمنام
** شهر سردشت
ساعت ۹ صبح از میدان ولایت گلزار شهداء خوشنام سردشت تا مسجد امام حسین شهر سردشت
** روستای بلبل اباد
ساعت ۹ از بوستان غدیر تا حسینیه آزادی
** روستای جگدان
ساعت ۹ از مسجد صاحب زمان تا گلزار شهدای
** روستا نیک دشت
ساعت ۹ از مدرسه ابوریحان بیرونی تا مسجد صاحب الزمان علیه السلام
** بخش بندزرک
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از گلزار شهدای دانش آموز شهر بندزرک تا مسجد جامع
** بخش جناح
ساعت ۹ از چهار راه بهزیستی تا دبستان توحید
** تخت
ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه از مسجد فاطمیه تخت تا گلزار شهدا شهر تخت
** بخش سندرک روستای گرو
ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه از سه راهی روستابه سمت مسجد امیر المومنین (ع)
**روستای درجادون
ساعت ۹ از خیابان اصلی روستا به سمت حسینیه روستا
**دهستان درپهن
ساعت ۹ ازمسجد ابوالفضل (ع) به سمت گلزار شهدای درپهن