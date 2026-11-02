سامانه اجرای اسناد رسمی با راه‌اندازی خدمات برخط جدید، فرآیند بازداشت و رفع بازداشت تلفن همراه بدهکاران را از حدود دو هفته به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش داد و امکان استعلام آنی اصالت چک‌های صیادی و بازیابی برخط اطلاعات اسناد ازدواج را نیز فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، از رونمایی قابلیت‌های جدید الکترونیکی سامانه اجرای اسناد رسمی خبر داد و گفت: خدمات برخط «بازداشت و رفع بازداشت تلفن همراه»، «استعلام اطلاعات و اصالت چک‌های صیادی» و «بازیابی اطلاعات اسناد ازدواج» از جمله این قابلیت‌ها هستند.

کاهش زمان بازداشت تلفن همراه به ۲۴ ساعت

طاهریان در تشریح خدمت بازداشت تلفن همراه گفت: پیش از این، درخواست بازداشت تلفن همراه از طریق نامه‌نگاری فیزیکی به شرکت اپراتور ارسال می‌شد و پاسخ نیز به‌صورت مکاتبه کاغذی بازمی‌گشت؛ فرآیندی که گاهی حدود دو هفته به طول می‌انجامید. وی افزود: با پیاده‌سازی خدمت جدید، تمامی مکاتبات به‌صورت مکانیزه انجام شده و زمان دریافت پاسخ به حدود ۲۴ ساعت کاهش یافته است؛ این تغییر فرصت جابه‌جایی دارایی از سوی بدهکار و فرار از دین را از بین می‌برد.

استعلام برخط چک صیادی و شناسایی آخرین دارنده

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی از پیاده‌سازی خدمت برخط استعلام چک‌های صیادی خبر داد و افزود: با واردکردن شماره چک و رمز مربوط، اصالت چک و وضعیت گواهی عدم پرداخت در سامانه راستی‌آزمایی می‌شود. وی افزود: این سامانه آخرین زنجیره نقل‌وانتقال و آخرین دارنده چک را شناسایی می‌کند تا صدور اجرائیه صرفاً به نام شخص دارای چک انجام شود.

فراخوانی آنی اسناد ازدواج برای اجرای مهریه

طاهریان از پیاده‌سازی خدمت برخط فراخوانی اطلاعات اسناد ازدواج خبر داد و گفت: با ورود شماره سند ازدواج و رمز تصدیق، اطلاعات سند به‌صورت آنی از سامانه وقایع ازدواج و طلاق فراخوانی می‌شود و نیازی به ورود دستی اطلاعات نیست. این خدمت در فرآیند اجرای اسناد مربوط به مطالباتی مانند مهریه قابل استفاده است.

بازداشت برخط دارایی‌های بورسی در راه است

وی در پایان از آماده‌سازی خدمت برخط مرتبط با دارایی‌های بورسی بدهکاران خبر داد و اظهار داشت: با راه‌اندازی این خدمت، شناسایی سهام بورسی بدهکاران، درخواست فروش سهام به ارزش روز و واریز وجوه به حساب بستانکار به‌صورت کاملاً برخط و بدون نیاز به نامه‌نگاری سنتی انجام می‌شود و به زودی تحویل داده خواهد شد.