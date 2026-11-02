این اقدام را با هدف حمایت از توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت انجام دادند تا روند راه‌اندازی پایگاه انتقال خون و دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات مرتبط با اهدای خون مؤثر تسریع شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل مجمع خیران سلامت کاشمر گفت: برادران رضازاده،

دکتر امیدرضا میرجردوی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این پایگاه در شهرستان کاشمر اظهار داشت: فراهم‌شدن امکان ارائه خدمات انتقال خون در کاشمر، به تأمین به‌موقع فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران و ارتقای خدمات سلامت در منطقه کمک خواهد کرد.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت کاشمر همچنین مشارکت خیران و فعالان بخش اقتصادی را در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی ارزشمند دانست و گفت: همراهی مجموعه‌های تولیدی و صنعتی در امور عام‌المنفعه، نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به نیاز‌های جامعه است.