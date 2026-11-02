چهارمین همایش سراسری نماز با شعار نماز؛ منشأ تحول و نماد انسجام دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع) همراه با تجلیل از خادمان نماز و آثار برتر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این همایش با هدف ترویج فرهنگ اقامه نماز، تعمیق باور‌های دینی و تبیین نقش این فریضه الهی در تحول فردی و انسجام اجتماعی، در دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) برگزار شد.

فرمانده دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع) در جمع دانشجویان، فراگیران، سربازان و کارکنان با تأکید بر جایگاه محوری نماز در تعالیم اسلامی گفت: نماز ستون دین و زمینه‌ساز آرامش قلبی انسان است و باید در اولویت امور زندگی فردی و سازمانی قرار گیرد.

سردار حکمتیان، با اشاره به نقش نماز در اصلاح روابط انسانی افزود: اگر ارتباط انسان با خداوند به‌درستی برقرار شود، روابط او با خانواده، همکاران و جامعه نیز در مسیر صحیح قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ نماز مسئولیتی همگانی است، ادامه داد: برگزاری چنین همایش‌هایی زمانی اثربخش خواهد بود که آموزه‌های نماز در زندگی روزمره افراد و عملکرد مجموعه‌ها و سازمان‌ها جاری و ساری شود.

فرمانده دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع) همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و وطن و شهدای امنیت و جبهه مقاومت، به مقام فرماندهان شهید، به‌ویژه شهیدان حاج قاسم سلیمانی، سلامی و پاکپور ادای احترام و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا تأکید کرد.

در پایان این مراسم، به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های مؤثر در عرصه ترویج فرهنگ نماز، از خادمان نماز تجلیل شد و از آثار برتر نیز قدردانی شد.