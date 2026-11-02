نخستین مرحله مسابقات دوومیدانی خیابانی انتخابی استان البرز با حضور ۲۰۵ دونده از ۱۷ استان کشور در روستای وله، زادگاه زنده‌یاد محمدرضا سیرایی، پیشکسوت فقید دوومیدانی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مرکز البرز ، مسابقات دوومیدانی خیابانی انتخابی استان البرز با هدف گرامیداشت یاد و خاطره محمدرضا سیرایی و شناسایی استعدادهای برتر این رشته، در سه رده سنی و در مسافت ۹ کیلومتر برگزار شد.

دوندگان شرکت‌کننده از استان‌های مختلف کشور در مسیر تعیین‌شده به رقابت پرداختند و توانایی‌های ورزشی و آمادگی جسمانی خود را به نمایش گذاشتند. حضور ورزشکاران ملی و چهره‌های دوومیدانی از استان‌های مختلف نیز بر سطح رقابتی این رویداد افزود.

روستای وله در بخش آسارا، به‌عنوان زادگاه زنده‌یاد سیرایی، میزبان این دوره از مسابقات بود؛ رویدادی که علاوه بر جنبه ورزشی، فرصتی برای پاسداشت جایگاه پیشکسوتان و معرفی ظرفیت‌های ورزشی منطقه به شمار می‌رود.

در پایان این رقابت‌ها، نفرات برتر سه رده سنی معرفی و از آنان تجلیل شد.

برگزاری این مسابقات در بخش آسارا، زمینه‌ای برای توسعه ورزش همگانی، شناسایی استعدادهای دوومیدانی و تقویت حضور ورزشکاران مناطق مختلف کشور در رویدادهای ورزشی فراهم کرد.