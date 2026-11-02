رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار از انتقال ایمن ۷۳ تن لجن حاصل از تصفیه‌خانه یک واحد صنعتی غذایی به مرکز مجاز و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی از انتقال حدود ۷۳ تن لجن حاصل از تصفیه‌خانه یک واحد صنعتی غذایی به مرکز مجاز و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف مدیریت اصولی و دفع ایمن پسماند‌های ویژه انجام شده است.

وی با اشاره به نظارت کارشناسان محیط زیست بر فرآیند انتقال این محموله افزود: کارشناسان این اداره با حضور در محل بارگیری، مراحل بارگیری و جابه‌جایی پسماند‌ها را بررسی کردند تا ضوابط و الزامات زیست‌محیطی در تمامی مراحل رعایت شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار هدف از این نظارت را جلوگیری از انتشار آلودگی‌های احتمالی در زمان بارگیری و حمل عنوان کرد و گفت: هدایت پسماند‌های صنعتی و ویژه به مراکز مجاز و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، از الزامات مدیریت صحیح این مواد است.

وجیهی با اشاره به مسئولیت قانونی واحد‌های صنعتی در مدیریت پسماند‌های تولیدی بیان کرد: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند‌های صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان آنهاست و واحد‌های تولیدکننده موظف‌اند درخواست انتقال پسماند‌های خود را از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی ثبت کنند.

وی ادامه داد: انتقال این نوع پسماند‌ها پس از بررسی و تأیید اداره حفاظت محیط زیست و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امکان‌پذیر است و تولیدکنندگان باید تمام مراحل بارگیری، حمل و انتقال را مطابق الزامات زیست‌محیطی انجام دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهریار در پایان بر ضرورت مسئولیت‌پذیری واحد‌های صنعتی در مدیریت اصولی پسماند‌های تولیدی تأکید کرد و تداوم نظارت‌های کارشناسی را از الزامات پیشگیری از آلودگی محیط زیست دانست.