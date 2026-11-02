۴۰۰ خادم در مراسم استقبال از شهدای گمنام در سراسر استان، کاروان اهالی بهشت را همراهی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) با اشاره به استقبال گسترده از ثبت‌نام خادمان کاروان اهالی بهشت گفت: امسال برای نخستین بار ثبت‌نام بسیجیان خادم‌الشهدا به‌صورت الکترونیکی اجرا شد و مشتاقان خدمت از سراسر استان در این فراخوان شرکت کردند.

سردار حسن امینی افزود:در مجموع حدود ۴۰۰ نفر در طول حرکت کاروان اهالی بهشت به‌عنوان خادم حضور خواهند داشت و طبق برنامه ریزی‌ها هر خادم به مدت ۲۴ ساعت همراه کاروان خواهد بود و روز بعد، خادمان جدید جایگزین می‌شوند تا شرایط حضور و بهره‌مندی معنوی تعداد بیشتری از علاقه‌مندان به خدمت در این کاروان فراهم شود.

وی بااشاره به تدوین برنامه‌های ویژه دانش آموزان در قالب برنامه‌های تبیینی و محتوایی همراه با نمایش تجهیزات هواگرد‌های ساقط شده دشمن آمریکایی - صهیونیستی ادامه داد: کاروان اهالی بهشت از فردا سه‌شنبه تا سالروز شهات حضرت فاطمه زهرا (س)، با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فراهم کردن فرصت میزبانی مردم از شهدای گمنام با حضور در تمامی شهرستان‌های استان اصفهان، میزبان مردم و عاشقان شهدا خواهد بود.