مدیر جهاد کشاورزی نوشهر از اجرای حکم قلع و قمع سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به مساحت پنج هزار و ۳۶۷ مترمربع در روستای مارگیرده و حریم شهر نوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر از اجرای حکم قلع و قمع سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به مساحت پنج هزار و ۳۶۷ مترمربع در روستای مارگیرده و حریم شهر نوشهر خبر داد.

جواد محمودی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با هدف صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و بازگرداندن زمین‌های کشاورزی به وضعیت اولیه، سه مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت پنج هزار و ۳۶۷ مترمربع در روستای مارگیرده و حریم شهر نوشهر، در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور قلع و قمع شد.

وی افزود: این عملیات با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده دادستان، نماینده نیروی انتظامی، فرمانده یگان حفاظت غرب استان مازندران و نیرو‌های گشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغی به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند بخش کشاورزی، تصریح کرد: صیانت از زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، از اولویت‌های مهم جهاد کشاورزی است و در این زمینه با هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

محمودی همچنین با هشدار به افراد فرصت‌طلب و سودجو خاطرنشان کرد: هرگونه سوءاستفاده از شرایط حاکم بر کشور و اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، به‌صورت مستمر از سوی گشت‌های حفظ کاربری رصد و پایش می‌شود و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با اقدامات غیرقانونی، سرمایه‌های تولیدی و ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان را در معرض تهدید قرار دهند.

وی در پایان تأکید کرد: گشت‌های نظارتی جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های مسئول، روند پایش اراضی را با جدیت ادامه می‌دهند و با مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم برای توقف عملیات غیرمجاز و اعاده وضعیت اراضی به حالت اولیه انجام خواهد شد.