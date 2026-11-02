به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی طرح زیرسازی و آسفالت جاده مراغه ـ بناب به طول سه و نیم کیلومتر از شهریور امسال آغاز شده و اجرای کند آن موجب گلایه شهروندان شهرستان‌های منطقه شده است.

به علت وقوع تصادفات متعدد، صدمه جرحی، خسارت به خودرو‌ها و شهروندان، دادستانی مراغه از پیمانکار و راهداری خواسته است تا ۱۰ روز اجرای این طرح به سرانجام برسد.

تردد روزانه هفت تا ۱۱ هزار خودرو در این محور و گردشگر پذیر بودن منطقه، به منظور جلوگیری از وقوع حوادث دیگر از پیمانکار و راهداری مراغه خواسته شده به قید فوریت و برای حفظ جان و مال مردم و با اتخاذ تدابیر به تکمیل جاده و رفع نواقص اقدام کنند.

دادستانی اعلام کرده است: در صورت تکمیل نشدن جاده در مهلت مقرر و ایمن سازی آن، علاوه بر مسئولیت کیفری و حقوقی و تعیین درصد تقصیر در هر کدام از حوادث، از جهت ترک فعل مسئولان و مدیران مربوطه پرونده کیفری تشکیل خواهد شد.