مدیرعامل گروه شستان از تکمیل خط انتقال گاز (Bypass) میان پالایشگاه‌های پارس جنوبی و پتروشیمی بوشهر و تزریق روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشور خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، افشار بازیار با تشریح اقدامات گروه شستان در شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: با توجه به تشدید ناترازی گاز به دلیل حملات به پالایشگاه‌ها و تأسیسات مرتبط با میادین گاز پارس جنوبی، گروه شستان از همان روز‌های نخست، تمامی ظرفیت و توان خود را به کار گرفت تا در جهت کاهش و رفع این ناترازی گام بردارد.

وی افزود: در این راستا، شرکت پتروشیمی بوشهر به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستان، با حمایت همه‌جانبه این گروه و در تعاملی مؤثر با تمامی نهاد‌ها و ذی‌نفعان از جمله شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و NPC، ساخت مسیر ارتباطی بین پالایشگاه سوم و چهارم به واحد پالایشگاه شرکت پتروشیمی بوشهر (خط Bypass) را به‌صورت جدی در دستور کار خود قرار داد.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری تجاری شستان با بیان اینکه تمامی تجهیزات موردنیاز این طرح تأمین و عملیات ساخت خط به‌طور کامل به‌دست متخصصان داخلی پتروشیمی بوشهر ظرف مدت ۳ ماه انجام شد، افزود: با تکمیل این طرح راهبردی، روزانه حدود ۱۰ میلیون مترمکعب گاز وارد واحد شیرین‌سازی پتروشیمی بوشهر می‌شود که بخشی از آن پس از شیرین‌سازی به پالایشگاه سوم بازگشته و بخشی دیگر نیز وارد واحد استحصال اتان شرکت پتروشیمی بوشهر می‌شود که این گاز پس از جداسازی کربن‌های آن، جهت مصرف شرکت‌های پتروشیمی و یا سایر مصارف تخصیص داده می‌شود.

وی تأکید کرد: با شروع به کار این طرح، روزانه حدود ۱۰ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت گاز کشور افزوده می‌شود که این میزان، معادل مصرف ۳ واحد بزرگ اوره‌ساز است.

بازیار در ادامه به دستاورد‌های دیگر این طرح اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح علاوه بر کمک به ناترازی، موجب افزایش گاز دریافتی از سکو‌های گازی شده و مانع از افت فشار چاه‌ها خواهد شد.

مدیرعامل گروه شستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی بوشهر، به‌ویژه مهندس علیرضا مهدوی، مدیرعامل این شرکت، اظهار کرد: تحقق این طرح راهبردی در مدت‌زمانی کوتاه، حاصل تعهد، تخصص، روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی خانواده بزرگ پتروشیمی بوشهر است. بی‌تردید، این دستاورد ارزشمند جلوه‌ای از توانمندی متخصصان داخلی و تعهد صنعت پتروشیمی به ایفای مسئولیت ملی در تأمین امنیت انرژی کشور است.