برنامه عصر شعر «خاطره خونین» به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه‌الزهرا (سلام‌الله علیها) و سالگرد شهدای حرم مطهر شاهچراغ با حضور شاعران آیینی استان فارس در رواق دارالعباده این حرم مطهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حقیقی روابط عمومی آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام گفت: به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه‌الزهرا (سلام‌الله علیها) و سالگرد شهدای حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم (علیهماالسلام)، برنامه عصر شعر «خاطره خونین» با حضور شاعران آیینی استان فارس در رواق دارالعباده حرم مطهر برگزار شد.

در این مراسم ، جمعی از اساتید و شاعران برجسته استان فارس اشعار خود را قرائت کردند.

غلامرضا کافی، محمدجواد طهرانی نوبندگانی، پروانه نجاتی، سجاد حیدری قیری، علیرضا شریف‌زاده، راضیه علوی‌نژاد و زهرا پرویزی از شعرای استان فارس در این مراسم حضور داشتند.