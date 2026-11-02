رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر ضرورت تحول در فرایند‌های اجرایی معاونت عتبات، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، ایده‌های نوآورانه، مدیریت داده‌محور و برنامه‌ریزی مستمر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی رضا رشیدیان در مراسم تکریم و معارفه معاون عتبات عالیات، خدمت به زائران اهل‌بیت (ع) را توفیقی الهی دانست و گفت: خدمت در این حوزه صرفاً یک شغل نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای خدمت به آستان اهل‌بیت (ع) و ارتقای ارزش‌های دینی است.

وی افزود: نوکری زائران خاندان عصمت و طهارت (ع) افتخار بزرگی است و نگاه به خدمت به‌عنوان فرصتی الهی، انگیزه و تلاش برای خدمت بی‌منت و ارتقای فرهنگ زیارت را تقویت می‌کند.

رشیدیان اعتماد مردم را بزرگ‌ترین سرمایه سازمان دانست و گفت: این سرمایه حاصل تلاش مدیران و کارکنان در ادوار مختلف است و باید برای آیندگان حفظ شود.

وی با بیان اینکه سازمان، خود را وکیل زائر می‌داند، بر انتخاب دقیق شرکت‌های مجری و نظارت بر عملکرد آنها تأکید کرد و گفت: خدمات باید باکیفیت، استاندارد و متناسب با هزینه واقعی ارائه شوند؛ به‌گونه‌ای که مدیریت هزینه‌ها به کاهش کیفیت منجر نشود و از طرفی مخارج غیرضروری نیز به زائران تحمیل نشود.

وی برنامه‌ریزی دقیق، هدف‌گذاری روشن، تقسیم کار اصولی، تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات و نظارت و پیگیری مستمر را از الزامات ارتقای کارآمدی معاونت عتبات برشمرد و افزود: نقش و وظایف افراد برای ارتقا برنامه‌ها باید مشخص باشد.

رشیدیان همچنین نظم، وقت‌شناسی، تمرکز بر مسئولیت‌ها و رعایت سلسله‌مراتب را ضروری دانست و بر استفاده درست از امکانات، هدایت و کنترل فرایند‌ها برای تحقق اهداف تأکید کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر بهره‌گیری از ایده‌های جدید و همچنین تجربه‌های موفق جهانی، خواستار فراهم‌شدن زمینه ارائه پیشنهاد‌های کارکنان، کارگزاران، دفاتر زیارتی و شرکت‌های مجری شد و مشورت را عاملی برای افزایش کارآمدی و بهره‌وری دانست.

وی توسعه مدیریت داده‌محور و زیارت هوشمند، استفاده از سامانه‌ها و نرم‌افزار‌های کارآمد و آموزش مستمر را از الزامات تحول در خدمات برشمرد و گفت: این اقدامات باید به تسهیل فرایندها، افزایش دقت و سرعت و ارتقای خدمات به زائران اعتاب مقدسه منجر شود.

رشیدیان همچنین وحدت، همدلی، صداقت، ایثار، انگیزه‌های دینی و مدیریت جهادی را از عوامل پیشبرد امور دانست و بر همکاری و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌ها برای تسهیل زیارت تأکید کرد.

رشیدیان با قدردانی از تلاش‌های مرتضی آقایی، معاون سابق عتبات، برای حجت‌الاسلام والمسلمین رحمانی، معاون جدید این حوزه، آرزوی موفقیت کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های ستاد، استان‌ها، شرکت‌های مجری، دفتر نمایندگی، دفاتر زیارتی و کارگزاران برای ارتقای کارآمدی در خدمات شد.

وی جابه‌جایی مدیریت را فرصتی برای اصلاح و تحول دانست و تأکید کرد که این روند باید با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته و ظرفیت‌های موجود دنبال شود.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای زیارت در طول سال، اربعین حسینی را نقطه اوج زیارت عتبات دانست و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها برای ارائه خدمات شایسته به زائران را ضروری برشمرد.

وی درباره طرح نوین عتبات نیز گفت: این طرح باید متناسب با نیاز‌ها بازنگری شود و ظرفیت‌های خدماتی آن با هدف گسترش و تسهیل زیارت ارتقا یابد.

در این مراسم، مرتضی آقایی گزارشی از اقدامات دوره مسئولیت خود ارائه کرد و حجت‌الاسلام والمسلمین رحمانی نیز بر تحول‌آفرینی، بهبود روند خدمات‌رسانی مطابق با منویات رئیس سازمان، هدف‌گذاری مشخص، تقویت روحیه جهادی و همدلانه، پایش عملکرد شرکت‌های مجری و فراهم‌کردن فرصت زیارت برای اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.