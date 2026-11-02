در گردهمایی دهیاران شهرستان سقز طرح‌ها و برنامه‌های حوزه توسعه روستایی و مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون امور دهیاری‌های کشور، در این نشست از قرار گرفتن لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستا‌های کشور خبر داد.

وی اصلاح آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، توجه به امنیت شغلی دهیاران، توزیع عادلانه اعتبارات و ایجاد درآمد‌های پایدار برای دهیاری‌ها را از اولویت‌های این حوزه برشمرد.

قربانی همچنین با اشاره به اینکه کردستان جزو چهار استان کم‌برخوردار از اعتبارات عمرانی دهیاری‌هاست، بر ضرورت معرفی طرح‌های درآمدزا و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای توسعه اقتصادی روستا‌ها تأکید کرد.

ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، نیز خواستار بازنگری در نحوه توزیع اعتبارات دهیاری‌ها بر اساس شاخص‌هایی همچون محرومیت، فاصله از مرکز شهرستان و شرایط جغرافیایی شد.

در ادامه بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، ایجاد دو بخش جدید «سرا» و «تیلکو» را از مطالبات مهم شهرستان سقز عنوان کرد و خواستار حمایت وزارت کشور برای تحقق این مهم شد.

در این مراسم همچنین فرماندار سقز با اشاره به ضرورت توجه به توسعه متوازن مناطق روستایی، ساماندهی فاضلاب ۱۹ روستای بالادست سد چراغ‌ویس و تأمین اعتبار آسفالت معابر روستایی را از مهم‌ترین نیاز‌های شهرستان برشمرد.

ضرورت تقویت پشتوانه حقوقی شوراها، ارتقای جایگاه دهیاران، افزایش اعتبارات، بازنگری در طرح‌های هادی و توجه به نقش معادن در ایجاد اشتغال و توسعه روستا‌ها از مهمترین مطالبی بود که توسط دهیاران به آن پرداخته شد.