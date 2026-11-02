آیت الله اراکی با اشاره به اینکه شیخ حسین معتوق عالمی مجاهد و خدمت گذار است و در کار نامه این عالم جز تعلیم، هدایت و تربیت وجود ندارد گفت: امیدواریم حکام کویت سر عقل بیایند و این حکم را باطل کنند و این خواسته مردم و جهان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در مراسم نکوداشت شیخ حسین معتوق با محکوم کردن اقدام دولت کویت در صدور احکام باطل در مورد علمای اسلام گفت: شیخ حسین معتوق یکی از شناخته شده‌ترین علمای اسلام است، حاکمان کویت سر عقل بیایند و از احکامی که باعث رنجش امت اسلام می‌شود باید عقب نشینی کنند و همه اندیشمندان، علمای زندانی را آزاد کنند.

آیت الله اراکی عضو با بیان اینکه جمهوری اسلامی چنان ضربه‌های محکمی به پایگاه‌های آمریکا وارد کرده است و اثرات آن را امروز همه می‌بینند افزود: دیگر آمریکا و اروپایی‌ها کاری از دستشان بر نمی‌آید.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دولت‌ها و حکام جنوب خلیج فارس اگر قدرت می‌خواهند باید حمایت مردم را جلب کنند و اگر به نفع و سود مردم کار کنند و به مردم، عالمان و ناصحان کشور‌ها فرصت دهند برای قدرت دنیایی آنان اتفاقی نخواهد افتاد.

آیت الله اراکی با انتقاد از عملکرد حاکمان کشور‌های جنوب خلیج فارس گفت: شما شیعیان را به زندان انداختید و اجازه تبادل مالی را به آنان ندادید و شیعیان را آزار دادید و امروز بر اساس سنت‌های الهی و شرایط امروز منطقه این حاکمان نمی‌توانند دیگر ادامه دهند و اگر به روش‌های خود ادامه دهید شیعیان هم با روش‌های متفاوتی با شما برخورد می‌کنند.

وی اضافه کرد: با ملت‌های خود کنار بیایید، با مردم مدارا کنید و نظر آنان را بشنوید و اگر بامردم خوب باشید می‌توانید بدون مشکل حکومت کنید.