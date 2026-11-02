جانشین انتظامی استان یزد، از کشف ۵۸ کیلوگرم تریاک با کار مشترک اطلاعاتی با فرماندهی مرزبانی استان گیلان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ موسوی اظهارداشت: در پی اقدامات اطلاعاتی فرماندهی مرزبانی استان گیلان مبنی بر تردد محموله افیونی در محور‌های مواصلاتی استان یزد بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان یزد یک دستگاه تریلی حامل این محموله را شناسایی و آن را متوقف و ۵۸ کیلوگرم تریاک را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: در این خصوص یک قاچاقچی دستگیر و به دادسرا معرفی شد.