با ابلاغ حکم استاندار تهران، امین بابایی به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان اسلامشهر منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان اسلامشهر، ظهر امروز با حضور معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران، جمعی از مدیران کل استانداری، ائمه جمعه و مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی شهرستان اسلامشهر در محل سالن همایش‌های فرمانداری اسلامشهر برگزار شد.

در این آیین با ابلاغ حکم محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، ضمن تکریم و تجلیل از تلاش‌های نورالله طاهری در مدت قریب به ۲۲ ماهه در مدت تصدی فرمانداری اسلامشهر، امین بابایی بعنوان سرپرست فرمانداری اسلامشهر معرفی و منصوب شد.

با پایان یافتن دوران خدمت نورالله طاهری فرماندار شهرستان اسلامشهر، با پیشنهاد معاونت سیاسی انتظامی استانداری و تایید استاندار تهران امین بابایی را به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان اسلامشهر منصوب شد.

در حکم محمدصادق معتمدیان خطاب به امین بابایی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان، ارتقای نظم و امنیت، خدمت‌رسانی به مردم و ارتباط مستمر با احزاب و تشکل‌ها تأکید شده است.

نورالله طاهری که درتاریخ ششم دیماه سال ۱۴۰۳ با حکم استاندار تهران بعنوان فرماندار شهرستان اسلامشهر منصوب شد، پس از قریب ۲۲ ماه سکانداری فرمانداری شهرستان اسلامشهر، در سن ۶۱ به بازنشستگی نائل آمد و با این پست مدیریتی خداحافظی کرد.

نورالله طاهری که در سال ۱۳۴۴ دیده به جهان گشوده، سوابق مدیریتی مختلفی از جمله بخشدار قدس، معاون سیاسی فرماندار قدس، بخشداری گلستان، معاون سیاسی، انتظامی فرمانداری بهارستان، فرماندار فیروزکوه و فرماندار شهریار از بهمن ۱۳۹۶ تا اسفند۱۴۰۰ در کارنامه عملکرد خود دارد و بیش از ۳۰ سال کار مدیریتی در مسیولیت‌های مختلف مجموعه وزارت کشور را برعهده داشته است.

امین بابایی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون فرماندار ری، بخشدار کهریزک و مدیرکل منابع انسانی و امور مالی استانداری تهران را بر عهده داشته است.