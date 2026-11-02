حمله خرس به مرد ۵۲ ساله در روستای خفر در شهرستان سمیرم وی را راهی بیمارستان کرد.

حمله خرس به مرد ۵۲ ساله در روستای خفر شهرستان سمیرم

حمله خرس به مرد ۵۲ ساله در روستای خفر شهرستان سمیرم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیار روستای خفر گفت: مرد ۵۲ ساله‌ای که در باغ‌های روستای خفر مشغول کار بود در پی حمله خرس مصدوم و راهی بیمارستان شد.

سید عبدالله موسوی افزود: این مرد که از ناحیه پا دچار آسیب شده با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس به بیمارستان سیدالشهدا سمیرم منتقل شد.

موسوی گفت: روستای خفر در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوب سمیرم در دامنه کوه دنا که یکی از زیست گاه‌های اصلی خرس قهوه‌ای است واقع شده است

در حال حاضر این فرد در حال درمان و حال عمومی وی مطلوب است.