به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مجید ظریف تهیه کننده برنامه «دو نقطه»، در نشست خبری این برنامه، با مرور آمار و ارقام مخاطبان فصل‌های گذشته گفت: طبق نظرسنجی سازمان فصل اول برنامه حدود ۱۷ درصد مخاطب داشت.

بعد از پخش ویژه برنامه‌های یلدا و رمضان، ما ۲۴ درصد مخاطب داشتیم. همچنین بیش از ۱۱ میلیون مخاطب منحصر‌به‌فرد با ما در صفحات تعاملی برنامه ارتباط داشتند.

وی افزود: برای فصل جدید (فصل رویش) حدود ۲۳ هزار درخواست شرکت در برنامه داشتیم که ۱۲ هزار نفر در آزمون آنلاین ما شرکت کردند و حدود دو هزار نفر را در شهر‌های مختلف رفتیم، مصاحبه حضوری گرفتیم و بین آنها ۳۰۰ نفر را اولیه انتخاب کردیم و در نهایت ۶۴ نفر برای حضور در فصل رویش مسابقه دو نقطه انتخاب شدند.

نیما کرمی مجری این برنامه هم گفت: نزدیک به سه سال خودخواسته برنامه‌ای اجرا نکردم با وجود اینکه پیشنهاد‌های بسیاری داشتم. دوست داشتم فضایی جدید را تجربه کنم. تا اینکه برای برنامه مسابقه محور «دونقطه» دعوت شدم. موضوع و محوریت زبان فارسی من را برای اجرای این برنامه ترغیب و مصمم کرد.

در ادامه نشست خبری برنامه تلویزیونی «دو نقطه»، بر اهمیت برنامه سازی با موضوع زبان فارسی و صیانت از آن تاکید شد.

علی محمد مودب شاعر، با تاکید بر نسبت مهم زبان و رسانه گفت: زبان هویت هر رسانه است. تولید برنامه‌هایی مثل دو نقطه می‌تواند توجه مخاطب را به شعر، متن ادبی و اهمیت زبان جلب کند. این برنامه در عین حال که برنامه‌ای آموزشی است، بعد سرگرمی را هم به خوبی پوشش داده و برای مخاطب جذاب‌تر شده.

ناصر فیض طنزپرداز هم بیان کرد: مسابقه «دو نقطه»، جزو معدود برنامه‌هایی است که از همه گروه ها مخاطب پیدا کرده. حضور قشر نوجوان در این برنامه نشان داد که نسل امروز چقدر در زمینه زبان فارسی و ادبیات استعداد دارند.

سعادتی روزنامه نگار پیشکسوت هم گفت: «دو نقطه»، دست روی یکی از حوزه‌ها و مولفه‌های قدرت نرم ما گذاشته است. زبان فارسی مثل مادر است که همه ما را می‌تواند دور هم جمع کنند. به نظرم این برنامه می‌توانند، زبان فارسی را در بعد جهانی مطرح و از شرکت کنندگان جهان که آشنا به زبان فارسی هستند دعوت کند.

فصل جدید مسابقه تلویزیونی «دو نقطه» با عنوان «فصل رویش»، از هفته اینده، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲، از شبکه دو پخش می شود، رقابتی با حضور ۶۴ نوجوان از استان‌های مختلف کشور که در میدان زبان و ادبیات فارسی به مصاف یکدیگر می‌روند.