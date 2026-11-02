با فعالیت سامانه بارشی تا شنبه ۱۶ آبان به‌صورت متناوب دراستان کرمان، بارش باران، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و در مناطق مستعد، بارش تگرگ پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان، فعالیت این سامانه در بیشتر مناطق کرمان افزایش ابر، بارش باران و رگبار‌های پراکنده را در پی دارد و در ارتفاعات نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

همچنین احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد، به‌ویژه در بخش‌هایی از جنوب استان وجود دارد.

بیشترین میزان بارش دوشنبه، پنجشنبه و جمعه در نیمه شمالی و مناطق مرکزی استان و سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی پیش‌بینی شده و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید نیز در بیشتر مناطق استان طی این مدت محتمل است.

آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، طغیان رودخانه‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای باشد، همچنین لغزندگی محور‌های کوهستانی و گردنه‌های سردسیر و احتمال خسارت به سازه‌های موقت، بنرها، تابلو‌های تبلیغاتی و داربست‌ها در اثر وزش باد شدید از پیامد‌های فعالیت این سامانه بارشی است.

مدیریت بحران استان کرمان در اطلاعیه‌ای با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی، از رانندگان خواست هنگام سفر‌های بین‌شهری احتیاط لازم را رعایت و پیش از تردد در محور‌های مواصلاتی از وضع جاده‌ها اطلاع کسب کنند.

همچنین به شهروندان توصیه شد از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری و به استحکام سازه‌های موقت و ایمن‌سازی تابلو‌ها و تجهیزات مستعد سقوط اقدام کنند.