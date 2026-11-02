پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان از اجرای حدود ۷۰ درصدی برنامه کشت پاییزه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سجاد محمداصغری گفت: کشت محصولات پاییزه شامل کلزا، گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و سیر بر اساس الگوی کشت ابلاغی سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در حال اجراست.
او تاکید کرد: کشت کلزا در سطح ۱۶۰ هکتار از اراضی شهرستان به پایان رسیده و در این راستا ۹۶۰ کیلوگرم بذر از ارقام داخلی و هیبرید شامل نپتون، هیدرومل و اکاپی و رقم نفیس در اختیار بهرهبرداران متقاضی قرار گرفته است.