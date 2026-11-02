به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری یک مالخر در عملیات مأموران پایگاه آگاهی ساری خبر داد و گفت: متهم به ۵ فقره سیم کابل‌ها اعتراف کرده است.

سرهنگ علی قیصری در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در حوزه استحفاظی پایگاه آگاهی، موضوع در دستور کار مأموران پایگاه آگاهی قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگرد‌های پلیسی، هویت یک مالخر شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، متهم را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در تحقیقات تخصصی، وی به ۵ فقره اقلام مسروقه اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری در پایان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران، از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌های انتظامی و رعایت نکات پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.