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فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری یک مالخر در عملیات مأموران پایگاه آگاهی ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری یک مالخر در عملیات مأموران پایگاه آگاهی ساری خبر داد و گفت: متهم به ۵ فقره سیم کابلها اعتراف کرده است.
سرهنگ علی قیصری در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در حوزه استحفاظی پایگاه آگاهی، موضوع در دستور کار مأموران پایگاه آگاهی قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای پلیسی، هویت یک مالخر شناسایی شد.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، متهم را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و در تحقیقات تخصصی، وی به ۵ فقره اقلام مسروقه اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری در پایان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران، از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای انتظامی و رعایت نکات پیشگیرانه، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.