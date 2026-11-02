معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی گفت: در دهه‌ای که هوش مصنوعی به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های تحول در زندگی، کار و آموزش تبدیل شده، بازنگری در شیوه‌های آموزش بزرگسالان ضرورتی انکارناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش تخصصی «افق نوین در آموزش مستمر بزرگسالان» با حضور محمدزاده، معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی، قنبرزاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی دوره‌های سوادآموزی، حسنوند، مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی دوره‌های تحصیلی سوادآموزی و کارکنان سوادآموزی مناطق ۲۱گانه، در آستانه کلاس‌گذاری سال جاری برگزار شد.

محمدزاده در این همایش با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تحول آموزش اظهار داشت: «این دهه را می‌توان دهه حکمرانی هوش مصنوعی و یکی از بزرگ‌ترین تحولات جهان پس از انقلاب صنعتی دانست؛ تحولی که مفهوم سواد، نقش آموزش‌دهنده و شیوه دسترسی افراد به فرصت‌های یادگیری را دگرگون خواهد کرد.»

وی افزود: «سکوی ملی آموزش بزرگسالان با هدف ایجاد بستری فراگیر، هوشمند و انعطاف‌پذیر برای توسعه یادگیری مادام‌العمر طراحی شده است. این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های هوش مصنوعی، امکان دسترسی آسان‌تر بزرگسالان به فرصت‌های آموزشی را فراهم می‌کند.»

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی تصریح کرد: «هدف این سامانه تنها انتقال محتوا از طریق ابزارهای دیجیتال نیست، بلکه ایجاد تجربه‌ای یادگیری‌محور است که در آن مسیر آموزش، محتوای ارائه‌شده و شیوه بازخورددهی، متناسب با سطح سواد، نیازها، توانایی‌ها و سرعت یادگیری هر فرد تنظیم شود.»

وی با تأکید بر نقش مکمل هوش مصنوعی و نه جایگزینی آن با معلم گفت: «مغز انسان با برخورداری از خودآگاهی، خلاقیت، تفکر انتقادی، قدرت معناآفرینی، همدلی و داوری اخلاقی، توانمندی‌هایی دارد که با پردازش ماشینی قابل مقایسه نیست. هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل داده‌ها، شناسایی نیازهای آموزشی، پیشنهاد مسیرهای یادگیری و مدیریت منابع انسانی نقش مؤثری ایفا کند، اما هرگز جایگزین توانایی‌های انسانی و نقش تربیتی معلم نخواهد شد.»

محمدزاده با اشاره به تغییر نقش آموزش‌دهنده در الگوی نوین آموزش اضافه کرد: «آموزش‌دهنده دیگر صرفاً انتقال‌دهنده محتوا نیست؛ بلکه طراح تجربه‌های یادگیری، معمار زیست‌بوم آموزشی، تحلیل‌گر داده‌های یادگیری و تسهیل‌گر خلاقیت است. با این حال، هیچ الگوریتمی نمی‌تواند جایگزین ارتباط انسانی، حمایت عاطفی، ایجاد انگیزه و هدایت تربیتی معلم شود.»

وی ادامه داد: «پردازش و ارائه آموزش‌های یکسان برای همه یادگیرندگان پاسخ‌گوی نیازهای امروز نیست. فناوری هوش مصنوعی می‌تواند در تدوین نسخه‌های شخصی‌سازی‌شده یادگیری و متناسب‌سازی آموزش با ویژگی‌های هر فرد نقش‌آفرین باشد؛ البته به شرط آنکه این فرایند بر پایه محتوای معتبر، طراحی آموزشی مناسب، دسترسی عادلانه و نظارت انسانی انجام گیرد.»

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی تحول آموزش بزرگسالان را بر سه ضلع اساسی استوار دانست و تبیین کرد: «زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین، محتوای مهارت‌محور و متناسب با نیاز جامعه و توانمندسازی نیروی انسانی، سه ضلع اصلی این تحول هستند. در همین چارچوب، چهار محور اصلی شامل هوش مصنوعی، سواد بزرگسالان، تحولات ملی و جهانی این حوزه و موضوعات جاری آموزش باید به صورت پیوسته مورد بررسی قرار گیرد.»

وی در پایان هدف نهایی این برنامه را ارتقای سوادآموزی از مهارت‌های پایه به توانایی‌های نوین عنوان کرد و گفت: «هدف نهایی آن است که سوادآموزی از آموزش مهارت‌های پایه فراتر رود و به مجموعه‌ای از توانایی‌های نوین همچون سواد دیجیتال، سواد رسانه‌ای، تفکر نقادانه، حل مسئله و زیست آگاهانه منجر شود. معرفی و توسعه سکوی ملی آموزش بزرگسالان، فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های فناوری با تجربه و خرد انسانی است و موفقیت این برنامه به مشارکت فعال مدیران، کارشناسان، معلمان، آموزش‌دهندگان و همه کنشگران عرصه سوادآموزی وابسته است.»