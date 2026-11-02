رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد: ماموران پلیس، ۱۱ میوه فروشی را به تصدی گری اتباع خارجی مهروموم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کریمی اظهارکرد: در راستای نظارت بر عملکرد واحد‌های میوه فروشی و همچنین وضعیت قیمت در میدان میوه و تره بار یزد، ماموران پلیس هماهنگی قضایی را به عمل آوردند.

وی افزود: در این خصوص ماموران از ۵۶ واحد در میدان میوه و تره بار یزد بازدید و ۱۱ میوه فروشی را به علت تخلفات انتظامی و همچنین تصدی گری اتباع خارجی مهروموم کردند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: همچنین ماموران پلیس به چندین واحد دیگر اخطار دادند و تعهد اخذ شد.