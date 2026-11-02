باشناسایی ۶ سایت نهضت ملی مسکن در شهر جیرفت، ۲ سایت به مرحله واگذاری رسیده و چهار سایت دیگر نیز در هفته‌های آینده تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان، نیز با اشاره به محدودیت‌های جغرافیایی و موانع تأمین زمین در جیرفت گفت: این شهر به علت اوضاع توپوگرافی و جغرافیایی، در محاصره سه رودخانه شور، ملنتی و هلیل‌رود قرار دارد و نیز، محدودیت‌های ناشی از عرصه‌های میراث فرهنگی، اراضی کشاورزی درجه یک و ۲، حریم منابع آب آشامیدنی، حریم فرودگاه و محدوده شهرک صنعتی، امکان توسعه شهری و تأمین زمین را دشوار کرده است.

پیمان توکلی، در آیین دومین مرحله قرعه‌کشی مسکن ملی سایت نارنج جیرفت جیرفت افزود: با این محدودیت‌ها، ۶ سایت نهضت ملی مسکن در شهر جیرفت ، ۲ سایت به مرحله واگذاری رسیده‌ و چهار سایت دیگر نیز در هفته‌های آینده تعیین تکلیف خواهند شد.

وی ادامه داد: در سایت نارنج جیرفت عملیات آماده‌سازی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز از جمله آب و برق انجام شده و امروز ۸۳ قطعه زمین با ظرفیت ۲۴۹ متقاضی دارای شرایط، در قالب قرعه‌کشی واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان ادامه داد: متقاضیان پس از طی مراحل مربوط، می‌توانند برای دریافت قرارداد‌های خود مراجعه کنند. همچنین با شهرداری جیرفت برای اعمال ۳۰ درصد تخفیف عوارض و با سازمان نظام مهندسی برای ارائه ۵۰ درصد تخفیف در خدمات مهندسی تفاهم شده است.

حجت الاسلام میثم تارم امام‌جمعه جیرفت نیز با اشاره به برگزاری دومین مرحله قرعه‌کشی زمین برای متقاضیان دارای شرایط ، از تلاش‌هان برای تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن، به‌ویژه طرح جوانی جمعیت، قدردانی کرد.

روح‌بخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت هم گفت:حضور و پیگیری‌های مؤثر مدیریت استان در حوزه زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی جنوب کرمان، زمینه ازسرگیری و پیشرفت بسیاری از پروژه‌ها را فراهم کرده است.