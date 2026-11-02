به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گفت: دو شهید از این شهدا در خراسان جنوبی به خاک سپرده می‌شوند و چهار شهید پس از تشییع در استان به تهران باز خواهند گشت.

شرافتی راد افزود: دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و رسانه‌ها باید از هم‌اکنون برای ایجاد فضای معنوی و شهدایی در شهرها، روستا‌ها و محیط‌های آموزشی برنامه‌ریزی کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان نیز گفت: مراسم وداع و تشییع در مرکز استان و شهرستان‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری ها، نیرو‌های نظامی و انتظامی و مجموعه‌های فرهنگی برگزار می‌شود.

سرهنگ فلاحی افزود: مراسم وداع و تشییع در مرکز استان و شهرستان‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، نیرو‌های نظامی و انتظامی و مجموعه‌های فرهنگی برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر رعایت شأن و جایگاه پیکر‌های مطهر شهدا، خواستار هماهنگی دقیق در انتقال، استقبال و برگزاری مراسم شد و فضاسازی مسیر تشییع، نصب پرچم و بنر، فعالیت موکب‌ها و پذیرایی از شرکت‌کنندگان را از جمله اقدامات ضروری برشمرد.