به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، رزمایش تخصصی مدیریت شرایط اضطراری با همکاری شهرداری خشکبیجار و جمعیت هلال‌احمر شهرستان رشت برگزار شد.

این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی نیرو‌های امدادی و خدماتی برای مواجهه با شرایط بحرانی، به‌ویژه در شرایط جنگی، و افزایش توان عملیاتی در مدیریت حوادث و حفاظت از شهروندان اجرا شد.

در این رزمایش، عملیات اسکان اضطراری، امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، آواربرداری و اطفای حریق در شرایط جنگی تمرین شد تا هماهنگی میان نیرو‌های اجرایی و امدادی برای واکنش سریع و مؤثر در مواقع بحرانی تقویت شود.

