تازه‌ترین داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد شمار چاقوکشی‌ها و حملات با اشیای تیز و برنده در انگلیس و ولز در یک سال اخیر به نزدیک ۴۹ هزار فقره رسیده و موجب تشدید نگرانی خانواده‌ها شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تازه‌ترین مورد، هدف قرار دادن پنج نوجوان در شب جشن موسوم به هالووین در جنوب انگلیس است که پلیس همچنان در پی عاملان این حمله است و از مردم برای شناسایی و دستیگری این افراد کمک طلبیده است.

منابع بیمارستانی حال برخی از قربانیان را وخیم گزارش کرده‌اند.

گزارش مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد در یک سال اخیر بیش از ۱۸۰ نفر با چاقو یا سلاح سرد در این کشور به قتل رسیدند که بیشترشان جوان و نوجوان بودند.

لندن پایتخت انگلیس، با ثبت نزدیک به ۱۴ هزار جرم با چاقو، به پایتخت چاقو کشی انگلیس مبدل شده است.