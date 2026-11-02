نشست تخصصی «ایران؛ از برنامه تا تحقق» به همت پژوهشکدهٔ تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت و با مشارکت معاونت قانون اساسی ریاست‌جمهوری اسلامی و اندیشکدهٔ نظام مسائل حکمرانی کشور در محل پژوهشکدهٔ تحقیقات راهبردی مجمع برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجیدی رئیس پژوهشکدهٔ تحقیقات راهبردی مجمع، با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری و اهمیت مراکز تولید اندیشه، بر «ایجاد بانک داده اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و نتایج مطالعات آن‌ها» و «ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور» تأکید کرد و پیشنهاد داد گزارش راهبردی از مجموعهٔ ۱۵ مقالهٔ منتشرشده در کتاب «مجموعه گزارش‌های سیاستی با محوریت ارزیابی تحقق برنامه‌های توسعه و پیشرفت در ایران» به مقامات عالی و مدیران تصمیم‌ساز کشور ارائه شود.

همچنین دکتر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع، در آسیب‌شناسی عدم تحقق سیاست‌های اقتصادی به «نیاز کشور به ایجاد منظومهٔ فکری منسجم در بخش اجرایی از طریق هماهنگ‌سازی دیدگاه‌ها»، «ضرورت دستیابی به مدل علمی مورد وفاق در زمان تدوین سیاست‌ها»، «تسریع فرایند تدوین سیاست‌ها از مرحلهٔ طرح ایده تا موعد ابلاغ»، «ایجاد ضمانت اجرایی برای تحقق سیاست‌های اقتصادی» و «توجه به عوامل مؤثر بیرونی» اشاره کرد.

دکتر ابریشمی‌راد، مدیرکل دبیرخانهٔ هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری، نیز با تشریح آسیب‌ها و چالش‌های اجرای سیاست‌های اقتصادی در کشور گفت: «ناترازی میان برنامه‌های تدوینی و بودجه‌های مصوب از عوامل عدم اجرای دقیق سیاست‌های کلی است و ما به برنامه‌های اقتصادی واقع‌گرایانه به‌جای رویکرد آرمان‌گرایانه نیازمندیم.»

وی همچنین پیشنهاد کرد که یک مرجع واحد، نظارت بر اجرای سیاست‌ها را پیگیری کند.

دکتر علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز به تشریح الگوی سیاست‌گذاری در کشور و نقش مجمع در تکامل فرایند و مراحل تدوین سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز امر نظارت بر حسن اجرای آن در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص پرداخت.

در ادامه، دکتر محمود نظرنیا، رئیس اندیشکدهٔ نظام مسائل کشور، با اشاره به پیوند اندیشکده‌ها با جامعهٔ نخبگانی، به مجموعه فعالیت‌ها در راستای تدوین و انتشار کتاب «مجموعه گزارش‌های سیاستی با محوریت ارزیابی تحقق برنامه‌های توسعه و پیشرفت در ایران» پرداخت و گفت: «برای کسب آخرین دستاوردهای نخبگان در حوزهٔ توسعه، فراخوان داده شد که ۱۵ مقالهٔ آن در این کتاب منتشر شده است.»

در ادامهٔ نشست، پنج تن از پژوهشگران، با تأکید بر اولویت‌داشتن تحقق سیاست‌های اقتصادی، مقالات خود را در خصوص آسیب‌شناسی علل ناکارآمدی اقتصاد و ناکامی نظام برنامه‌ریزی ایران و ارائهٔ راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از آن، ارائه و تشریح کردند.

در پایان این نشست از کتاب «مجموعه گزارش‌های سیاستی با محوریت ارزیابی تحقق برنامه‌های توسعه و پیشرفت در ایران» رونمایی شد.