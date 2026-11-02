فرمانده سپاه استان قزوین، با تأکید بر اهمیت استثنایی رزمایش «جان‌فدایان» در تاریخ ۱۳ آبان، از نقش حیاتی انسجام ملی در تقویت توان دفاعی کشور خبر داد و خواستار پوشش گسترده و مقتدرانه اصحاب رسانه در این رویداد بزرگ شد.

رزمایش «جان‌فدایان» در قزوین، پیوند انسجام ملی و بازدارندگی نظامی

رزمایش «جان‌فدایان» در قزوین، پیوند انسجام ملی و بازدارندگی نظامی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار رفیعی آنانی، فرمانده سپاه استان قزوین، در نشست خبری ویژه با موضوع رزمایش «جان‌فدایان»، بر اهمیت راهبردی حضور مردم و رسانه‌ها در این رزمایش تأکید کرد و آن را فرصتی برای نمایش اقتدار و پاسخ به تهدیدات خارجی دانست.

تغییر دکترین و پاسخ به تهدیدات در تنگه هرمز

سردار رفیعی آنانی در این نشست با اشاره به تغییر رویکرد نیروهای مسلح از حالت پدافندی به حالت تهاجمی، اظهار داشت: «بر اساس فرمان‌های رهبری، ما در مواجهه با تهدیدات، از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر رویه می‌دهیم. مدیریت بازدارندگی در تنگه هرمز، از جمله محورهای اصلی که قدرت ما را نشان خواهد داد.»

وی افزود: «دشمن با تهدیدات نظامی خود تلاش می‌کند بر موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی اثر بگذارد، اما ما با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی، پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی خواهیم داد.»

دعوت از مردم و اقشار مختلف برای حضور در میدان

فرمانده سپاه قزوین با اشاره به ظرفیت‌های مردمی، اعلام کرد که بیش از ۲۳ هزار نفر برای حضور در این رزمایش آمادگی دارند. وی تأکید کرد: «رزمایش جان‌فدایان، میدانی است برای حضور تمامی اقشار جامعه. مردم می‌توانند با پوشش‌های محلی، با تابلوی‌های شخصی و با هر رنگ و طیفی در این مراسم شرکت کنند تا پیوند میان ملت و نیروهای مسلح را به نمایش بگذارند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «حضور پرشور مردم، بزرگترین پشتوانه نظامی کشور است که از آسمان، توسط شهدای عزیز نظاره‌گر آن خواهند بود.»

درخواست از اصحاب رسانه: «قزوین را در این روز جهانی کنید»

سردار رفیعی آنانی در بخش پایانی سخنان خود، با خطاب قرار دادن خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای، از آنها خواست تا سنگ تمام خود را برای پوشش این رزمایش بگذارند.

وی اظهار داشت: «سیزدهم آبان امسال یک روز استثنایی است و قزوین باید در این روز دیده شود. از اصحاب رسانه می‌خواهیم که با حضور پرقدرت خود، این پیوند میان مردم و نیرو‌های مسلح را برجسته کنند.»

وی در پایان افزود: «میدان و خیابان بسیار به هم نزدیک هستند و حضور مقتدرانه رسانه‌ها در میدان، بخشی از پیروز ما در این مبارزه با استکبار جهانی خواهد بود.»