رزمایش جان‌فدایان ۱۳ ساله با هدف ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و زنده نگه داشتن آرمان‌های شهید محمدحسین فهمیده، در آستانه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، در دبیرستان شاهد پسرانه آمل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نسل نوجوان در مسیر شهید فهمیده و آرمان‌های انقلاب رزمایش جان‌فدایان ۱۳ ساله با هدف ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و زنده نگه داشتن آرمان‌های شهید محمدحسین فهمیده، همزمان با سالروز شهادت این شهید نوجوان و در آستانه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، در دبیرستان شاهد پسرانه آمل برگزار شد.

این رزمایش با حضور فرمانده و جانشین انتظامی شهرستان آمل، مسئولان عقیدتی سیاسی انتظامی و مدیران آموزش‌وپرورش برگزار شد و دانش‌آموزان در قالب برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و آموزشی، مسابقات ورزشی و آموزش تیراندازی شرکت کردند.

در این برنامه، مسئولان انتظامی شهرستان آمل با حضور در جمع دانش‌آموزان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده، بر ضرورت تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری در میان نسل نوجوان تأکید کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل، تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری شهید فهمیده به نسل نوجوان را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رزمایش عنوان کرد.

سرهنگ مجید باقری جامخانه با اشاره به تأثیرگذاری الگو‌های ایثار و مقاومت در میان نسل فعلی جامعه گفت: شهید فهمیده به الگویی برای بسیاری از افراد در جهان تبدیل شده است و امیدواریم با ترویج این فرهنگ، جوانان و نوجوانان ما نیز در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهن اسلامی، جان‌فدایان واقعی باشند.

وی با بیان اینکه شهید محمدحسین فهمیده با وجود سن کم، با درک شرایط حساس کشور و احساس مسئولیت در برابر دفاع از میهن، به نمادی ماندگار از شجاعت و ایثار تبدیل شد، افزود: نام و یاد این شهید نوجوان باید همواره در مدارس و محیط‌های آموزشی زنده نگه داشته شود تا دانش‌آموزان با شناخت شخصیت و آرمان‌های او، مسیر مسئولیت‌پذیری و دفاع از ارزش‌های کشور را دنبال کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل با تأکید بر نقش نسل نوجوان در آینده کشور تصریح کرد: دانش‌آموزان امروز سرمایه‌های ارزشمند ایران اسلامی و ادامه‌دهندگان راه شهدا هستند و باید با علم‌آموزی، خودباوری، بصیرت و حفظ روحیه ایثار و فداکاری، برای ساختن آینده‌ای مقتدر و سربلند تلاش کنند.

باقری جامخانه همچنین با اشاره به تقارن این رزمایش با سالروز شهادت شهید فهمیده و یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی است و دانش‌آموزان با حضور آگاهانه در برنامه‌های این روز، بار دیگر پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا نشان می‌دهند.

وی برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و آموزشی در کنار دانش‌آموزان را فرصتی برای تقویت ارتباط میان پلیس و نسل نوجوان دانست و گفت: آشنایی دانش‌آموزان با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های پلیس، آموزش‌های کاربردی و ایجاد فضای تعامل و نشاط در مدارس می‌تواند در افزایش آگاهی اجتماعی و تقویت فرهنگ قانون‌مداری مؤثر باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار چنین برنامه‌هایی، فرهنگ ایثار، مقاومت، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری در میان نسل نوجوان تقویت شود و دانش‌آموزان با الگوگیری از شهید محمدحسین فهمیده، در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی گام بردارند.