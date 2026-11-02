نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید گفت: برخی ایثارگران شرکت‌های دانش بنیان در سطح بین المللی فعالیت می‌کنند و برج علم و فناوری برای خدمت به جامعه ایثارگری تاسیس شد.

تأسیس برج علم و فناوری برای خدمت به جامعه ایثارگری

تأسیس برج علم و فناوری برای خدمت به جامعه ایثارگری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید گفت: برخی ایثارگران شرکت‌های دانش بنیان در سطح بین المللی فعالیت می‌کنند و برج علم و فناوری برای خدمت به جامعه ایثارگری تاسیس شد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم با حضور در برج علم و فناوری از نزدیک در جریان روند و پیشرفت این پروژه قرار گرفت و گفت: سفارش رهبر شهید این بود که به جوانان اهمیت بدهید و زمینه‌ها را فراهم کنید که بتوانند برای پیشرفت کشور کار کنند.

وی گفت: جامعه بزرگ ایثارگری حدود ۱۱ هزار نخبه دارد و برخی ایثارگران شرکت‌های دانش بنیان در سطح بین المللی فعالیت می‌کنند و برج علم و فناوری برای خدمت به جامعه ایثارگری تاسیس شد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: باید همه بخش‌های بنیاد تلاش کنند تا این مرکز به سرعت تجهیز و فعال شود و هیچ مانعی بر سر انجام کار وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم با تاکید بر پیشرفت کار‌ها در حوزه علم و فناوری، گفت: موانع کار در این بازدید شناسایی و باید تمامی آنها رفع گردد تا سرمایه ملی به هدر نرود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بر تولید آثار تصویری با محتوای شرقی و ایرانی که روح دینی، عرفانی و حماسی دارند تاکید کرد.

در این نشست سید محمد میر کاظمی سرپرست اداره کل حوزه نمایندگی ولی فقیه، رحیم نریمانی مدیر کل دفتر دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر و رحمانی مدیر عامل برج علم و فناوری شاهد و ایثارگر حضور داشتند.