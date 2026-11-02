استاندار ایلام از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز عرضه مستقیم کالا‌های اساسی در شهر‌ها و روستا‌های استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده کالا‌ها اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست وبیناری با رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا و استانداران کشور گفت: با توجه به شرایط کنونی، ایجاد و فعال‌سازی محل‌های عرضه مستقیم اقلام ضروری مانند محصولات پروتئینی، برنج، حبوبات و روغن در دستور کار فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های متولی قرار گرفته است و قرار است این طرح در شهر ایلام، سایر شهرها، روستا‌های بزرگ و مراکز بخش‌ها اجرا شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بومی استان افزود: استفاده از توان عشایر در تولید و عرضه مستقیم محصولات پروتئینی و لبنی، همراه با فعال‌سازی تعاونی‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، می‌تواند بستر مناسبی برای عرضه کالا‌ها با قیمت تمام‌شده فراهم کند.

استاندار ایلام با تأکید بر تمرکز بر شهر ایلام به‌عنوان مرکز استان تصریح کرد: استقرار مراکز عرضه مستقیم در مناطق حاشیه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت تجار مرز برای ورود کالا‌های ضروری در قبال صادرات، از دیگر راهبرد‌های مدیریت استان است.

کرمی با بیان اینکه شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر مکلف به ایجاد فضا‌هایی برای عرضه بی‌واسطه محصولات هستند، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در حوزه کشاورزی و در جشن شکرگزاری برداشت برنج، شاهد عرضه مستقیم محصول از مزرعه به سفره بودیم، این الگو باید در سایر حوزه‌ها نیز گسترش یابد و سازمان همیاری شهرداری‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی، با همکاری ۲۸ شهرداری استان، گشایش‌های ملموسی در معیشت شهروندان ایجاد کند.