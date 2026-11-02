راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با هدف ثبت و بازنمایی جلوه‌های پرشور حضور دانش‌آموزان، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز و همچنین تقویت سواد رسانه‌ای و خلاقیت دانش‌آموزان سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هم‌زمان با فرا رسیدن سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، پویش ملی دانش‌آموزی با عنوان «از میدان حضور تا قاب ماندگار» و با یاد شهدای دبستان شجره طیبه میناب و رهبر شهید انقلاب، ویژه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

این رویداد ملی با هدف ثبت و بازنمایی جلوه‌های پرشور حضور دانش‌آموزان، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز و همچنین تقویت سواد رسانه‌ای و خلاقیت دانش‌آموزان سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از تمامی دانش‌آموزان خلاق و آینده‌ساز سراسر کشور دعوت می‌کند تا با ثبت روایت‌های ماندگار و نگاه هنرمندانه خود، در این پویش ملی مشارکت نمایند.

محور‌های موضوعی پویش

آثار ارسالی دانش‌آموزان سراسر کشور می‌بایست حول محور‌های تعیین‌شده از جمله ۱۳ آبان و هویت تاریخی نسل امروز، یاد و راه شهدا (رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز)، حضور در صحنه نسل امروز، همبستگی و اقتدار ملی باشد و دانش‌آموزان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های عکس و مجموعه عکس، ویدئو، پادکست، پوستر و اینفوگرافیک و موشن‌گرافیک تولید و ارسال کنند.