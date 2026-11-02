به منظور ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، مسابقه قصه‌گویی «مأموریت ماکان» به یاد شهید ماکان نصیری با حضور دانش‌آموزان محیط یار کردستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شهید ماکان نصیری، دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب که در آغازین دقایق حمله دشمن به کشورمان به شهادت رسید و از وی تنها کیف مدرسه‌اش به یادگار ماند.

در میان وسایل ماکان کارت محیط یار وی پیدا شد کارتی که نام ماکان را با فعالیت‌های محیط‌زیستی دانش‌آموزان پیوند می‌داد و یادآور حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های ترویج حفاظت از طبیعت است.

اکنون «مأموریت ماکان» فرصتی فراهم کرده تا دانش‌آموزان محیط‌یار با الهام از این نشانه، مسیر توجه به طبیعت و مسئولیت‌پذیری در برابر محیط‌زیست را از طریق قصه‌گویی دنبال کنند.

شرکت‌کنندگان در این مسابقه، دیدگاه‌ها و روایت‌های خود را درباره حفاظت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و محیط‌زیست بیان کردند.

در این رویداد، یاد شهید ماکان با یک مسئولیت اجتماعی پیوند می‌خورد؛ اینکه کارت محیط‌یار تنها یک عنوان یا نشان دانش‌آموزی نباشد، بلکه بیانگر تعهدی عملی برای مراقبت از طبیعت باشد. ادامه راه ماکان می‌تواند در رفتار و مشارکت دانش‌آموزانی معنا پیدا کند که امروز برای حفاظت از محیط‌زیست تلاش می‌کنند.