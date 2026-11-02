سال‌ها تمرین و تلاش و اکنون امید ایران برای افتخار آفرینی در یک رویداد مهم محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی اصغر کشاورزیان که به عنوان تنها نماینده استان اصفهان در رشته ورزشی سه گانه قرار در میدان بزرگ المپیک جوانان تاریخ سازی کند.

قهرمان ارزنده ورزش ایران در مسیر افتخار آفرینی تنها نبوده بطوریکه برادران دادفر به عنوان تنها مربیان اصفهانی در المپیک جوانان هم سال‌های سال برای رسیدن به این موفقیت همراه و هم پای این قهرمان بودند.

سه گانه یکی از رشته‌های طاقت فرسا و سنگین المپیک محسوب می‌شود و نماینده کشورمان برای کسب نشان باید با حریفان سرسختی رقابت کند.

علی اصغر کشاورزیان اکنون مصمم است تا با تلاش مضاعف و دوچندان همراه با مربیان با دانشی که همراهش هستند فعلا خواستن و توانستن را در این رویداد مهم جهانی صرف کند.

رقابت‌های المپیک جوانان به میزبانی داکار پایتخت سنگال برگزار می‌شود و تنها نماینده کشورمان در رشته سه گانه ۱۵ آبان با حریفان به رقابت خواهد پرداخت.