فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از انهدام باند تهیه و توزیع موادمخدر در عملیات ضربتی پلیس و کشف موادمخدر در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از انهدام باند تهیه و توزیع موادمخدر در عملیات ضربتی پلیس و کشف موادمخدر در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ یدالله طاهری در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت ۹ قاچاقچی سابقه دار موادمخدر در شهرستان با خبر شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی متهمان در عملیاتی ضربتی، حین تردد در یکی از محور‌های مواصلاتی این شهرستان دستگیر شدند.

سرهنگ طاهری در ادامه بیان داشت: در بازرسی از ۴ خودروی توقیفی بیش از ۹ کیلوگرم انواع موادمخدر که بصورت ماهرانه ایی جاسازی شده بود کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود در خاتمه با بیان اینکه امروز دیگر هیچ نقطه و مکانی برای سوداگران مرگ امن نبوده از مردم خواست: برای رسیدن به جامعه‌ای سالم با جوانانی پویا، هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه و سایر مسائل امنیتی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.