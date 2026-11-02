۵۴۰۰ هکتار زمین طرح نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت به محدوده قانونی شهر‌های استان پیوسته و ۷۵۰۰ زمین نیز در جنوب کرمان آماده واگذاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در آیین دومین مرحله قرعه‌کشی مسکن ملی سایت نارنج جیرفت اعلام کرد: تامین مسکن متقاضیان واقعی در جنوب استان، مشمولان طرح جوانی جمعیت و خانوار‌های دهک‌های پایین‌تر از دهک چهار در مناطق روستایی، در اولویت‌ است.

علی اصغر ذاکری هرندی افزود: ۶ سایت مسکونی در شهر جیرفت در دست ساخت و برنامه‌ریزی برای چهار سایت دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که بزرگترین آن یک سایت یک‌هزار هکتاری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان شرط هرگونه واگذاری قانونی را الحاق اراضی حریم به محدوده قانونی شهر‌ها دانست و افزود: علاوه بر الحاق پنج هزار و ۴۰۰ هکتار زمین به محدوده شهری در استان، تاکنون ۱۴ هزار قطعه زمین نیز در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش واحد‌های مسکن ملی، در ۲ سال اخیر ۲ هزار و ۶۷۹ واحد مسکونی تحویل قطعی و اسناد آنها منتقل شده است؛ همچنین هزار و ۴۰۵ واحد دیگر در آینده‌نزدیک با حضور وزیر راه و شهرسازی به متقاضیان واگذار خواهد شد.

ذاکر هرندی اضافه کرد: این واحد‌ها در شهرک‌های «بلدالامین»، «کوهسار» و «همت» کرمان و شهرک «ثارالله» سیرجان واقع شده‌ وطرح بلدالامین که هشت سال نیمه‌کاره رها شده بود ؛با پیگیری‌های جهادی، مرحله نخست آن در سوم خرداد امسال به بهره‌برداری رسید و با تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب و آسفالت، ۵۰۰ واحد مسکونی این مجموعه به‌زودی زیر بار سکونت می‌رود ودر شهرک ثارالله سیرجان نیز در هفته دولت ۵۴۰ واحد مسکونی ویژه کارگران گل‌گهر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره‌برداری رسید.

وی علی‌اصغر ذاکر هرندیبا اشاره به آخرین وضعیت تامین مسکن خانواده معظم شهدا و ایثارگران گفت: بر اساس آمار اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، پس از گذشت چهار دهه از دوران دفاع مقدس، سه هزار و ۶۵۰ خانواده معظم شهید در استان از حق قانونی مسکن محروم بودند که با دستور ویژه استاندار کرمان، تمامی این افراد در شمال و جنوب استان تا پایان بهمن‌ امسال صاحب زمین می‌شوند.

معاون استاندار کرمان تاکید کرد: قرعه‌کشی هزار و ۵۰۰ واحد از این تعداد ۲۹ آبان‌ در شهر کرمان انجام می‌گیرد و تا پایان اسفنده نیز قرارداد‌های واگذاری تحویل می‌شود؛ از این مجموع، حدود ۶۰۰ واحد سهم جنوب استان و سه هزار و ۵۰ واحد متعلق به شمال استان است و کرمان نخستین استانی خواهد بود که تا بهمن‌ امسال به این انتظار دیرینه پایان می‌دهد.

وی به ساماندهی اراضی تعاونی‌های مسکن اشاره کرد و افزود: مشکل اراضی تعاونی‌هایی نظیر فراجا، قوه قضاییه، فرهنگیان و جامعه کارگری که سال‌ها در حریم شهر کرمان بدون تکلیف مانده بود، در جلسات تخصصی با حضور استاندار حل‌وفصل شد و اراضی فاقد وقفیات و غیرقابل کشاورزی در قالب الحاق به محدوده قانونی شهر سامان یافت.

ذاکر هرندی با اشاره به تحولات حوزه مسکن روستایی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۶۹۰ واحد مسکونی روستایی با متراژ زیر ۷۰ مترمربع در روستا‌های شمال و جنوب استان با مشارکت متقاضیان و تسهیلات بانکی در حال ساخت است.

بگفته معاون استاندار کرمان سقف این تسهیلات قرض‌الحسنه از ۲۵۰ و ۳۵۰ میلیون تومان، اکنون به ۵۰۰ میلیون تومان ۲۰ ساله ارتقا یافته و علاوه بر آن، ۲۰۰ میلیون تومان وام تکمیلی ۲۴ ماهه و ۲۰۰ میلیون تومان نیز کمک بلاعوض به خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین در ۲ سال اخیر، ۱۸ هزار و ۱۵۰ قطعه زمین در قالب طرح‌های جوانی جمعیت، مسکن ملی و اقشار نیازمند روستایی واگذار و در حوزه آماده‌سازی معابر روستایی، ۶ میلیون مترمربع آسفالت اجرا شده و مسایل مربوط به زون‌های آب، حریم چاه‌ها و مسیل‌ها ساماندهی شده است.