به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید عباس رضایی با اشاره به آغاز فصل سرد سال و شروع بیماری‌های تنفسی وکاهش مراجعات مردم در سراسر کشور اضافه کرد: ضرورت دارد مردم با مراجعه به پایگاه انتقال خون به حفظ ذخایر استراتژیک خون کمک کنند.

وی گفت: در مناطقی که پایگاه ثابت ندارند نیز پایگاه‌های سیار کار خدمات رسانی به مردم را برعهده دارند.

رضایی افزود: کهگیلویه و بویراحمد در زمینه اهدای مستمر خون از استان‌های برتر و معین کشور در شبکه ملی زندگی است.