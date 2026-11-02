فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان بر ضرورت تقویت مشارکت‌های مردمی، بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و مجموعه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی هدفمند برای تأمین منابع بازسازی عتبات عالیات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار شاهوارپور، صبح امروز ۱۱ آبان در همایش فصلی ستادهای عتبات عالیات شهرستان‌های استان، مشارکت مردمی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های بازسازی عتبات عالیات دانست و بر ضرورت گسترش این مشارکت‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بازسازی عتبات عالیات تنها به اقدامات اجرایی و تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود، گفت: این حرکت نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و ارتباط مستمر با اقشار مختلف مردم است.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان، با اشاره به نقش شهدای مدافع حرم، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت در مقابله با داعش، افزود: مجاهدت این شهدا زمینه‌ساز تقویت وحدت، همدلی و گسترش فرهنگ زیارت شد.

وی همچنین پیوند امروز ملت‌های ایران و عراق را از دستاوردهای این تحولات دانست و افزود: جلوه‌های این پیوند عمیق را می‌توان در راهپیمایی اربعین و خدمت‌رسانی موکب‌ها مشاهده کرد.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر(عج) خوزستان با تأکید بر ظرفیت‌های مردمی در برگزاری مراسم اربعین و بازسازی عتبات عالیات تصریح کرد: حضور داوطلبانه مردم در برپایی موکب‌ها و فعالیت‌های خیرخواهانه نشان داده است که با مشارکت عمومی می‌توان حرکت‌های بزرگ و ماندگاری رقم زد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت نهادها، مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی استان را در کنار مشارکت مردم ضروری دانست و بر ایجاد سازوکارهای جدید برای جذب کمک‌های مردمی تأکید کرد.

سردار شاهوارپور در پایان، خدمت در مسیر بازسازی عتبات عالیات را اقدامی دارای ارزش معنوی دانست و گفت: هدف از این حرکت، زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورا، گسترش معارف اهل‌بیت(ع) و تقویت پیوند معنوی مردم با این فرهنگ است.