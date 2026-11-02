به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دما در ۲۴ ساعت آینده خبرداد و گفت: افزایش ابر و وزش باد شدید و تندباد لحظه‌ای تا فردا سه‌شنبه در ساعات بعدازظهر و شب پیش بینی می‌شود و احتمال بارش باران گاهی رعدوبرق نیز ادامه دارد.

لیلا امینی، با بیان اینکه در ارتفاعات غربی استان بارش برف احتمال می‌رود، گفت: بیشترین بارش شب گذشته در ایستگاه اسلام آباد موگویی از توابع فریدونشهر با ۸.۹ میلیمتر، فریدونشهر ۵.۶ میلیمتر، خوانسار ۴.۵ و بویین میاندشت ۴.۴ میلیمتر، اردستان و داران ۱.۵ میلیمتر بوده است.