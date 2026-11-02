هم‌زمان با گرامیداشت روز ملی محیط‌بان، نمایشگاه حیات وحش اصفهان به روایت تندیس و تصویر با پیوند هنر و حفاظت از تنوع زیستی تا فردا در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برپاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رویدادی فرهنگی و محیط‌زیستی که با معرفی ظرفیت‌های زیستگاهی و حیات وحش استان و عرضه آثار هنرمندان در حوزه تندیس‌گری و تصویر، بر نقش هنر در ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت تأکید دارد.

نمایشگاه حیات وحش اصفهان به روایت تندیس و تصویر هم‌زمان با روز ملی محیط‌بان و با هدف معرفی ارزش‌های طبیعی استان، و تلاش‌های محیط‌بانان و بهره‌گیری از ظرفیت هنر در ترویج فرهنگ محیط‌زیستی، از نهم تا دوازدهم آبان‌ماه در اصفهان با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برپا می‌شود.

این نمایشگاه، بستری برای بازنمایی جلوه‌های حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی استان در قالب هنر‌های تجسمی و تندیس‌گری است؛ بستری که در آن، هنر به‌عنوان زبانی مؤثر برای انتقال مفاهیم محیط‌زیستی، توجه مخاطبان را به ارزش تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی جلب می‌کند.