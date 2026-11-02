معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه چین در پکن، درباره تحولات ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تقویت همکاری‌های راهبردی ایران و چین برای پایان جنگ و راهکار‌های تقویت امنیت پایدار در منطقه رایزنی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ علی باقری معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پس از این دیدار با اشاره به اهمیت نقش چین در تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای گفت: در شرایط کنونی، رایزنی و مشورت با بازیگران مؤثر بین‌المللی به ویژه قدرت‌های بزرگ در دستور کار دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و چین با توجه به مناسبات خود با ایران و کشور‌های منطقه می‌تواند نقش قابل توجهی در ثبات‌سازی منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

او افزود: در این دیدار موضوع جنگ متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی و خانواده ایشان، دیدگاه‌های مشترک تهران و پکن درباره امنیت منطقه و همچنین راهکار‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به دیدگاه مشترک دو کشور درباره عاملان جنگ گفت: در این دیدار بر این موضوع تأکید شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی آغازگران جنگ و طرف‌های قطعی تجاوز هستند.

باقری با اشاره به طرح موضوع ترور رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و خانواده ایشان در این دیدار افزود: طرف چینی این اقدام را جنایتی بی‌سابقه و مسئله‌ای بسیار مهم دانست که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

باقری با بیان اینکه حمایت چین از رویکرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع امنیتی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در این دیدار به صراحت اعلام شد، گفت: مقام‌های چینی این دو رژیم را عامل جنگ دانستند.

او افزود: چین همچنین از رویکرد دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند و آمریکا را عامل برهم خوردن تفاهم‌ها و توافق‌ها می‌داند.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به ابتکار چهار محوری رئیس‌جمهور چین برای تقویت صلح و ثبات در منطقه گفت: بسیاری از مؤلفه‌های این ابتکار با دیدگاه‌ها و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد.

باقری افزود: یکی از محور‌های مهم این ابتکار، توجه به رژیم صهیونیستی به عنوان عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه و تأکید بر این واقعیت است که تا زمانی که مسئله فلسطین حل نشود، منطقه روی آرامش نخواهد دید.

او تصریح کرد: هر ابتکار و ترتیبات امنیتی که عامل اصلی بحران‌سازی در منطقه و موضوع احقاق حقوق ملت فلسطین را نادیده بگیرد، با شکست مواجه خواهد شد.

باقری همچنین با تأکید بر ضرورت امنیت‌سازی درون‌منطقه‌ای گفت: کشور‌های خارج از منطقه نباید در سازوکار‌های امنیتی منطقه دخالت یا نفوذ داشته باشند. به گفته او، دخالت آمریکا و سلطه‌طلبی رژیم صهیونیستی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است و همکاری کشور‌های منطقه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد امنیت پایدار باشد.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست چهارجانبه ایران، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان افزود: دوستان چینی از ابتدا از این ابتکار استقبال کردند و آن را نمونه‌ای از همکاری‌های درون‌منطقه‌ای برای امنیت‌سازی دانستند.

او افزود: تبدیل دیدگاه‌های مشترک ایران و چین به ابتکار‌های عملی و سازوکار‌های همکاری، نیازمند تداوم رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌های دو طرف است.

معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه، با اشاره به توافق دو طرف برای استمرار رایزنی‌های راهبردی گفت: در این دیدار درباره موضوعات مختلف مرتبط با مناسبات دوجانبه نیز گفت‌و‌گو‌های خوبی انجام شد.

باقری افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد چارچوب مشخصی برای گفت‌و‌گو‌های راهبردی میان دو کشور از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری کند.

او گفت: وانگ‌یی در ابتدای دیدار، انتصاب آقای سرلشکر رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و در پایان نیز آمادگی چین را برای همکاری جدی و مؤثر جمهوری اسلامی ایران با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا اعلام کرد.

باقری ابراز امیدواری کرد: رایزنی‌ها و مشورت‌های دو کشور در سطوح مختلف با هدف تقویت همکاری‌های راهبردی و تبدیل دیدگاه‌های مشترک به اقدامات عملی ادامه یابد.