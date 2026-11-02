به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت الاسلام والمسلمین نواب در جلسه شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت تاکید کرد :شعار کاهش خادمان و کارگزاران وافزایش تعداد زائران با حفظ کیفیت در تمامی حوزه‌ها همواره مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: همه وظیفه دارند با استفاده از راهکار‌های متنوع از جمله بکارگیری نیرو‌های داوطلب در موارد ممکن در مسیر افزایش تعداد زائران و صرفه جویی در هزینه‌ها گام بردارند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به سفرهفته آینده رئیس سازمان حج و زیارت و هیئت همراه به عربستان برای امضای تفاهم نامه حج پیش رو خاطرنشان کرد: مردم از خادمان خویش انتظار دارند آنچه را که حق شان است پیگیری و مطالبه شود.

رئیس سازمان حج و زیارت هم تاکید کرد: در مذاکرات با مقامات ذی ربط کشور میزبان مطالبات زائران ایرانی را دنبال خواهیم کرد.

آقای علی رضا رشیدیان ابراز امیدواری کرد که در سفربه عربستان زمینه اعزام عمره گزاران ایرانی و مقدمات سفر حج زائران ایرانی به سرزمین وحی به نحو شایسته فراهم شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با استقبال از توصیه نماینده ولی فقیه و اشاره به کاهش صورت گرفته درحوزه کارگزاری حج تصریح کرد: این نکته همواره مد نظر بوده و در حوزه‌های مختلف با بکارگیری نیرو‌های توانا و چند پیشه در مسیر کاهش عوامل اعزامی به صورت مستمر اقدام شده است.

وی با تاکید بر اینکه عوامل اعزامی باید با برخورداری از توانائی‌های متنوع بتوانند خدمات در خور و شایسته به زائران ارائه دهند، تصریح کرد: حفظ عزت، کرامت، شان و سلامت زائران که در سفر‌های زیارتی بعنوان امانت در نزد این سازمان محسوب می‌شوند از اولویت‌های این مجموعه بشمار می‌رود و تلاش داریم که زائران با زیارتی مقبول به نزد خانواده هایشان بازگردند.

در ادامه این جلسه، معاون حج و عمره سازمان حج با بیان اینکه برنامه‌ها و حوزه‌های زیرساختی حج پیش رو درحال پیگیری و اقدام است، گفت: آماده سازی سامانه‌های مورد نیازحج مرتب دنبال می‌شود و درحال جمع بندی محور‌های مذاکرات سفر رئیس سازمان حج و هیئت همراه به عربستان هستیم.

آقای اکبر رضایی با اشاره به برخی اظهار نظر‌ها که در روز‌های اخیر در خصوص هزینه‌ها و نیرو‌های کارگزاری حج صورت گرفته است، اظهار داشت: سازمان حج و زیارت سازمانی پویا و فعال و در استفاده از خردجمعی از همه اقشار تاکنون پیش رفته و برای تنویر افکارعمومی آماده تبیین دلیل هر عملکردی در حوزه‌های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه نیرو‌های مورد استفاده درحج سهم بسیار کمی از کل هزینه یک حاجی را شامل می‌شوند، افزود: سازمان حج و زیارت با برخورداری از تجربه چند دهه گذشته به مدیریت هزینه‌ها همواره توجه داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدامین رحمانی معاون جدید عتبات عالیات با اشاره اینکه راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت در برنامه ریزی سفر‌های زیارتی به عتبات عالیات مورد اهتمام خواهد بود، اظهار داشت: در راستای توسعه، ارتقا، تسهیل سفر و زیارت آسان، با کیفیت و متناسب با توان اقتصادی مردم گام برخواهیم داشت وتکمیل و اجرایی شدن سند جامع عتبات عالیات هم در دستور کار قرار دارد.

وی به برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه عتبات عالیات اشاره کرد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم ابراز امیدواری کرد که با توجه به برنامه تحول و تعالی در این حوزه، خدمات خوبی به زائران اعتاب مقدسه در عراق ارائه شود و با توجه به سابقه فعالیت و حضور حجت الاسلام والمسلمین رحمانی در این حوزه، به صورت مستمر مشکلات بررسی و برطرف شود.