آیت‌الله ناصری عزت واقعی را در ارتباط با خداوند، ایستادگی در برابر دشمن، تلاش برای کسب علم و خدمت به خلق خدا دانست و گفت: شما دانش‌آموزان باید با درس خواندن، تقویت ایمان و تلاش در مسیر پیشرفت کشور، در تحقق این عزت نقش‌آفرینی کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، در جمع دانش‌آموزان دبیرستان شهید رمضان‌زاده، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی با خداوند اظهار کرد: ما در کشوری اسلامی زندگی می‌کنیم که متعلق به امام زمان (عج) و متصل به اهل‌بیت (ع) است؛ بنابراین باید قدر این نعمت بزرگ را بدانیم و هرگز خود را کوچک و بی‌ارزش نشماریم؛ چراکه ما بندگان خدایی هستیم که محبت و لطف او همواره شامل حال بندگانش است.

وی با اشاره به روایتی افزود: اگر بندگان خداوند از میزان محبت و علاقه پروردگار نسبت به خود آگاه بودند، از شدت شوق جان می‌سپردند. خداوند، مهربان و رئوف است و امداد‌ها و کمک‌های الهی همواره شامل حال بندگان او می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، قرار گرفتن در مسیر خداوند و اهل‌بیت (ع) را نعمتی ارزشمند دانست و تصریح کرد: در دنیایی که بسیاری از انسان‌ها از خداوند غافل شده و گرفتار پوچی و بی‌هدفی هستند، شما از نعمت معنویت، اعتماد به خدا و تکیه بر قدرت الهی برخوردارید و باید قدر این سرمایه بزرگ را بدانید.

آیت‌الله ناصری با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط دائمی با خداوند خاطرنشان کرد: انسان با اتکا به خداوند به قدرت واقعی و آرامش درونی دست پیدا می‌کند؛ ازاین‌رو نباید در هیچ شرایطی یاد خدا را فراموش کنیم و باید در تمام مراحل زندگی این ارتباط معنوی را حفظ کنیم.

وی با اشاره به شرایط حاکم بر جهان و وجود ظلم و ستم در جوامع مختلف گفت: دشمن همواره تلاش می‌کند انسان را به سمت ناهنجاری‌ها و دوری از مسیر الهی سوق دهد؛ بنابراین باید با تقویت ایمان و معنویت، در برابر این جریان‌ها هوشیار باشیم و در دنیایی که مملو از ظلم و بی‌عدالتی است، باید تکیه‌گاه اصلی ما خداوند باشد.

امام جمعه یزد با بیان اینکه خداوند سرچشمه عزت و بزرگی است، اظهار کرد: خداوند عزت را برای بندگان خود نیز قرار داده است و انسان مؤمن نباید زیر بار ذلت برود. باید در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی در جایگاه شایسته خود قرار بگیریم تا هیچ قدرتی نتواند به ما آسیب برساند.

وی در ادامه با اشاره به قیام امام خمینی (ره) علیه رژیم پهلوی بیان کرد: امام خمینی (ره) در برابر رژیم پهلوی ایستادند؛ زیرا نمی‌توانستند شاهد ظلم، ستم و ذلت ملت ایران باشند. حاکمیت و بندگی حقیقی از آن خداوند است و انسان نباید تابع و تسلیم قدرتی غیر از خداوند شود.

آیت‌الله ناصری با اشاره به دشمنی قدرت‌های استکباری با ملت ایران عنوان کرد: دشمن امروز به دنبال تسلیم شدن ملت ایران و وادار کردن کشور به اطاعت از خواسته‌های خود است. آنها با استقلال، عزت و روحیه خداباوری ملت ایران مخالف هستند و به همین دلیل از ابزار‌های مختلفی همچون جنگ و تحریم برای مقابله با ملت ما استفاده می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در پایان با تأکید بر اینکه اسلام اجازه پذیرش ذلت را به انسان مؤمن نمی‌دهد، گفت: ایستادگی و مقاومت ملت ایران و تقدیم شهدا برای آن است که زیر بار ذلت نرویم و عزت و سربلندی خود را حفظ کنیم. عزت واقعی در ارتباط با خداوند، ایستادگی در برابر دشمن، تلاش برای کسب علم و دانش و خدمت به خلق خداست و شما دانش‌آموزان باید با درس خواندن، تقویت ایمان و تلاش در مسیر پیشرفت کشور، در تحقق این عزت نقش‌آفرینی کنید.