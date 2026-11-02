به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایش رادیویی «نفس عمیق» داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که پس از مرگ پدر، با بحران‌های تازه‌ای از جمله اعتیاد فرزندان و خطر فروپاشی خانواده روبه‌رو می‌شود.

این نمایش با محوریت تلاش‌های مادر برای حفظ انسجام خانواده و بازگرداندن فرزندان به مسیر زندگی، به روایت دشواری‌های یک خانواده در مواجهه با فقدان، ناامیدی و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد.

«نفس عمیق» به کارگردانی رضا عمرانی، نویسندگی معصومه نجفی و تهیه‌کنندگی اشرف‌السادات اشرف‌نژاد تولید شده است.

شیوا رفیعیان، شمسی صادقی، بهادر ابراهیمی، کامیار محبی، نورالدین جوادیان، شیما جانقربان، علی زرینی، مسعود زنوزی‌راد، سینا نیکوکار و محمد شریفی‌مقدم از هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.

نمایش رادیویی «نفس عمیق» هر روز ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از رادیو نمایش پخش و همان روز ساعت‌های ۱۰:۰۰ و ۱۶:۰۰، بازپخش می شود.

برنامه «عصر صبا» با موضوع «طنز با طعم کلیشه»، نگاهی طنزآمیز و انتقادی به تکرار کلیشه‌های آشنا در فیلم‌ها و نمایش‌های این روز‌ها می کند.

این برنامه با عنوان «طنز با طعم کلیشه» از مخاطبان می‌خواهد آزاردهنده‌ترین کلیشه‌های آثار نمایشی را معرفی کنند و برای جایگزینی آنها ایده‌های تازه ارائه دهند.

کلیشه‌ها گاهی آن‌قدر در فیلم‌ها و نمایش‌ها تکرار می‌شوند که دیگر نه‌تنها جذابیت و تازگی ندارند، بلکه می‌توانند مخاطب را خسته و حتی کلافه کنند. شخصیت‌های تکراری، موقعیت‌های قابل پیش‌بینی و شوخی‌هایی که بار‌ها و بار‌ها دیده‌ایم، از جمله مواردی هستند که ممکن است لذت تماشای یک اثر را کاهش دهند.

«عصر صبا» در این برنامه با رویکردی طنز و صمیمی، سراغ تجربه و نظر مخاطبان می‌رود و از آنها دعوت می‌کند کلیشه‌هایی را که در آثار نمایشی این روز‌ها بیشتر به چشم‌شان می‌خورد، معرفی کنند و برای جایگزینی آنها ایده‌های تازه پیشنهاد دهند.

سوال محوری برنامه این است: «کدام کلیشه را در فیلم‌ها و نمایش‌های این روز‌ها بیشتر مشاهده می‌کنید که دیگر نه‌تنها خنده‌دار نیست، بلکه برایتان آزاردهنده و خسته‌کننده شده است؟ اگر به جای نویسنده بودید، چه ایده تازه‌ای را جایگزین آن می‌کردید؟»، این پرسش فرصتی است تا شنوندگان از شوخی‌ها، شخصیت‌ها و موقعیت‌های تکراری آثار نمایشی بگویند و با پیشنهاد‌های خلاقانه خود، راهی برای فاصله گرفتن از کلیشه‌ها و خلق موقعیت‌های تازه و جذاب پیش روی نویسندگان و سازندگان آثار نمایشی قرار دهند.

برنامه «عصر صبا» امروز ساعت ۱۷:۰۰، با تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و اجرای آرمان غفاریان، از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «استاندار» با حضور محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و موانع پیش‌روی توسعه این استان می‌پردازد.

این برنامه با محوریت «ظرفیت‌های سمنان به‌عنوان دروازه طلایی اقتصاد شرق کشور و ضرورت رفع موانع توسعه استان» از شبکه خبر پخش می‌شود.

در این برنامه، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی، صنعتی و سرمایه‌گذاری استان، به بررسی چالش‌های موجود، راهکار‌های رفع موانع توسعه و برنامه‌های پیش‌رو برای بهره‌گیری از توانمندی‌های سمنان خواهد پرداخت. همچنین نقش موقعیت راهبردی استان سمنان در پیوند اقتصادی شرق و مرکز کشور و ضرورت تقویت زیرساخت‌ها برای شتاب‌بخشی به روند توسعه، از دیگر محور‌های این گفت‌و‌گو خواهد بود.

برنامه «استاندار» با اجرای سید حامد حسینی، امروز زنده پس از بخش خبری ساعت ۱۷ از شبکه خبر پخش می شود.

مستند پژوهشی «جانسوز» به تهیه‌کنندگی محمدرضا زمانی و تولید مرکز سیمرغ، با نگاهی پژوهشی و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های موافقان و منتقدان روش‌های رایج غربالگری جنین در ایران، به بررسی ابعاد پزشکی، اخلاقی و اجتماعی این موضوع می‌پردازد.

این مستند پنج قسمتی، ضمن بررسی مبانی علمی برنامه غربالگری جنین در ایران، برخی باور‌های رایج درباره سقط جنین را به چالش می‌کشد و با طرح دیدگاه‌های مختلف، زمینه‌ای برای تأمل و گفت‌و‌گو درباره یکی از موضوعات مهم حوزه سلامت و جمعیت فراهم می‌کند.

اولین قمست مستند «جانسوز» امشب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.