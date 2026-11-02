به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: معاینه و بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان ۳۰ نفر از مددجویان تالشی به مناسبت پویش ملی سلامت دهان و دندان انجام شد.

این اقدام با هدف شناسایی نیاز‌های درمانی، بررسی مشکلات احتمالی و افزایش دسترسی افراد تحت پوشش کمیته امداد به خدمات سلامت انجام شد.

همچنین وضعیت بهداشتی و شناسایی مشکلات احتمالی دندان و لثه مددجویان نیز بررسی شد.